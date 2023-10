IYO SKY: «Estoy lista para luchar con Taylor Swift»

«Realmente disfruté todo el asunto de Taylor Swift y Travis Kelce. […] ¿Se puede ser Swiftie sin realmente ser fan de la música de Taylor Swift? ¿Es posible? Ella me ha conquistado solo con su efusividad. Valoramos las expresiones faciales en el negocio de la lucha libre. […] Así que soy un Swiftie sin ser realmente un fan de Taylor Swift, si eso tiene algún sentido«. La cantante famosa en todo el mundo Taylor Swift nada tiene que ver con la lucha libre pero recientemente esto decía de ella Mick Foley.

► IYO SKY, lista para Taylor Swift

Y por algún motivo aquello ha pasado a que -durante la conferencia de prensa posterior a Fastlane 2023, donde la luchadora japonesa retuvo el Campeonato Femenil WWE ante Asuka y Charlotte Flair- un medio le pregunte a IYO SKY por la posibilidad de verse las caras con Taylor Swift en WrestleMania. Obviamente, lo primero que dijo la monarca fue: «¿Estás loco?«. Y acto seguido, animada tanto por Bayley como por Dakota Kai, The Genius of the Sky proclamó:

«Si ella quiere, estoy lista para Taylor Swift.»

Sabemos que WWE es capaz de todo, a lo largo de su historia ha contado con incontables celebridades de todos los ámbitos para hacer apariciones o tener combates, no obstante, parece tremendamente improbable que esto ocurra. La verdad es que Taylor Swift nunca ha mostrado interés en la lucha libre. Probablemente, como tantos millones de personas, sea fanática de la compañía, pero de ahí a formar parte de un show media un abismo. Aún así, veremos si su nombre vuelve a sonar por estos lares.

Mientras tanto, IYO SKY continúa reinando como Campeona WWE y teniendo en cuenta que Bayley intercedió para que ganara el sábado en Fastlane cuando Charlotte Flair iba a rendir a Asuka puede que The Queen siga siendo su oponente.