Hoy en la historia: 5 de abril en la lucha libre

Si adquieres la capacidad de viajar en el tiempo, aquí tienes una guía para poder vivir en primera persona momentos históricos del pro wrestling. Luchas, segmentos y otros acontecimientos sucedidos un 5 de abril que quedaron en la memoria.

WWE

1992: Llega WrestleMania VIII, «Friendship Torn Apart!». En la lucha estelar, Hulk Hogan derrota a Sid Justice (Sid Vicious) por descalificación; The Ultimate Warrior regresa por sorpresa. También, Randy Savage derrota a Ric Flair y se corona como Campeón Mundial Peso Completo y Bret «The Hitman» Hart vence a Roddy Piper y recupera el Campeonato Intercontinental.

2009: Es el día de WrestleMania 25. Triple H defiende ante Randy Orton el Campeonato WWE. John Cena gana el Campeonato Mundial de Peso Completo contra Edge y The Big Show. Rey Mysterio destrona a JBL como Campeón Intercontinental.

2019: NXT celebra TakeOver: New York, en cuyo main event Johnny Gargan gana el vacante Campeonato NXT derrotando a Adam Cole. También, WALTER (Gunther) termina con el histórico reinado de Pete Dunne como Campeón NXT UK.

2020: Es la segunda noche de WrestleMania 36. Drew McIntyre derrota a Brock Lesnar y se convierte en el nuevo Campeón WWE. The Fiend vence a John Cena en un combate Firefly Fun House. O Edge supera a Randy Orton en una lucha Last Man Standing.

2022: Gigi Dolin y Jacy Jayne, representando a Toxic Attraction, el trío que tienen con Mandy Rose, ganan el Campeonato Femenil Tag Team de manos de Dakota Kai y Raquel Rodríguez.

2024: Es el especial WrestleMania SmackDown y Bronson Reed gana la batalla real en honor de Andre The Giant.

NJPW

2002: Yuji Nagata logra el mayor triunfo de su carrera ganando el Campeonato Peso Completo IWGP al derrotar a Tadao Yasuda en el combate principal de NJPW Inoki-Ism Fighting Spirit Special.

It’s Saturday, April 23 in Japan!#onthisday in 2002, Yuji Nagata defeated Tadao Yasuda to become the winningest IWGP Heavyweight Champion to that point in history with a V10 reign! Relive history with @njpwworld!https://t.co/XTU8bm2I2l#njpw pic.twitter.com/tcsa3j2NKz — NJPW Global (@njpwglobal) April 22, 2022

2009: Es el evento Resolution. Después del combate por el título IWGP Junior Heavyweight, Black Tiger se ve obligado a quitarse la máscara y revela su identidad: es Rocky Romero. Justo después, otro Black Tiger, vestido completamente de negro, aparece y ataca a Tiger Mask, arrancándole la máscara frente al público. Hiroyoshi Tenzan hace una aparición en el ring tras el quinto combate. A finales del año pasado, el 29 de diciembre, se le diagnostica un desprendimiento de retina en el ojo derecho, lo que lo mantiene fuera de acción desde entonces. En el main event, Hiroshi Tanahashi defiende contra Kurt Angle el Campeonato Peso Completo IWGP.

Kurt Angle vs Hiroshi Tanahashi

Resolution 2009

IWGP Heavyweight Championship pic.twitter.com/mJ2Ngbo32o — Pencil Neck Geek (@ineed2pi) July 31, 2022

2015: New Japan Pro-Wrestling realiza el evento Invasion Attack. En el main event, AJ Styles derrota a Kota Ibushi para retener el Campeonato Peso Completo IWGP. Además, Roppongi Vice (Beretta y Rocky Romero) consiguen el Campeonato Tag Team Peso Completo Junior IWGP de manos de los Young Bucks y The Kingdom (Matt Taven y Michael Bennett) destronan al BULLET CLUB (Doc Gallows y Karl Anderson) como Campeones Tag Team IWGP.

It’s Saturday, April 5 in Japan!#onthisday in 2015, a sensational mid air Styles Clash saw AJ Styles retain IWGP Heavyweight gold in Ryogoku! Relive history with @njpwworld!https://t.co/D7i6oooHGF#njpw #njSG pic.twitter.com/hAcoTb7N0B — NJPW Global (@njpwglobal) April 4, 2025

CMLL

1992: Durante un show de CMLL Domingos Arena Mexico, El Satánico vence a Lizmark y gana el Campeonato Mundial Peso Semicompleto NWA.

2009: Texano Jr. consigue el Campeonato Mundial Peso Semicompleto NWA derrotando a Atlantis en CMLL Guadalajara Domingos.

2015: Dragon Lee gana el Campeonato Mundial Peso Ligero CMLL contra Virus en CMLL Domingos Arena Mexico y después del combate los aficionados lanzan dinero al ring como muestra de que el combate les ha gustado mucho.

2024: Es CMLL Viernes Espectacular y Bryan Danielson disputa el primer combate mano a mano de su carrera en el Consejo Mundial de Lucha Libre enfrentando y derrotando a Blue Panther.

WCW

1999: WCW Monday NITRO debuta un nuevo logo y nuevo set, donde Rey Mysterio y Billy Kidman retienen el Campeonato Mundial Tag Team, Booker T defiende el Campeonato de Estados Unidos Peso Completo o Ric Flair sigue siendo el Campeón Mundial Peso Completo.

The revamped WCW logo (top left corner) and other proposed designs.https://t.co/EfTbDm16CD pic.twitter.com/pUPVebQOHY — WCWNitroBook (@WCWNitroBook) February 3, 2023

AEW

2023: Durante un episodio de Dynamite, Jay White debuta en All Elite Wrestling. También se da el regreso de Luchasaurus. Y además FTR vencen a The Gunns y ganan el Campeonato Mundial Tag Team cuando sus carreras están en juego.

ROH

2013: Es Supercard Of Honor VII. Kevin Steen pierde el Campeonato Mundial de Ring of Honor contra Jay Briscoe en la lucha principal.

2024: Es el día de Supercard Of Honor. En el main event, Mark Briscoe destrona a Eddie Kingston como Campeón Mundial ROH. También Billie Starkz vence a Queen Aminata y se convierte en la primera Campeona Mundial TV. Además, durante la Zero Hour, Mariah May tiene su primer combate en la compañía venciendo a Momo Kohgo.

OVW

2022: Ric y David Flair se unen como equipo por segunda y última vez para derrotar a Prototype (John Cena) y Sean O’Haire en el evento OVW Spring Breakout de Ohio Valley Wrestling.

EVOLVE

2013: AR Fox se convierte en el primer Campeón EVOLVE de la historia al derrotar a Sami Callihan en la lucha principal del evento EVOLVE 19: Crowning The Champion.

2018: En el evento EVOLVE 102, Matt Riddle vence a Zack Sabre Jr. para ganar el Campeonato EVOLVE.