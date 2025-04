Previo AEW Dynasty 2025 | Las calles de Killadelphia

Tras la revolución, no llega la calma. El pasado mes, AEW cerró un panorama de rivalidades por todo lo alto, con Los Ángeles ejerciendo de sede-marco definitorio para Revolution. Y este domingo, como si de nuevo la ciudad fuese otra protagonista más, Philadelphia imbuirá un aura especial a Dynasty, cita donde se presenta un escenario interesante para la empresa.

► Burn baby burn

Desde su establecimiento a finales del Siglo XVII, Philadelphia ha tenido numerosos sobrenombres. El más célebre, «Ciudad del Amor Fraternal», referencia a su propia raíz griega (phílos + adelphós), bautizada así por el cuáquero William Penn (fundador también de Pennsylvania), quien quería que fuese un enclave de igualdad y tolerancia en el Nuevo Mundo, ante la persecución religiosa sufrida en su tierra natal, Inglaterra. Desgraciadamente, el ideal de Penn sólo se mantuvo vigente poco más de un siglo.

Los Estados Unidos de América se forjaron con violencia y siguen remodelándose con ella. Y tal violencia se ve reflejada en otro de los sobrenombres de Philadelphia: «Killadelphia», fruto de su tasa de homicidios durante el pasado siglo y el presente (la mayor entre las urbes más grandes del país). Con tal introducción, cualquiera diría estamos ante un retroanálisis de algún show de ECW. Y aunque Dynasty no presenta un tono tan extremo, el principal punto de su cartel destila, sobre el papel, muy mala sangre.

Revolution quedó muy cerca de convertirse en el mejor PPV en la historia de AEW. Sólo su estelar, donde Jon Moxley retuvo el máximo cetro varonil ante Cope, lo evitó. Dynasty, podemos darlo ya casi por sentado, no repetirá un «main event» tan mediocre, gracias a la entrada en escena de Swerve Strickland como retador y a la —supongo— lección aprendida con Revolution. Considerando el único precedente en mano a mano entre Strickland y Moxley (Dynamite: Winter Is Coming 2023), estos seguramente ofrezcan algo bastante potable, «hypeado» por las siguientes palabras de Khan durante el «media call» previo a Dynasty.

«Pienso que AEW ha presentado algunos de los mejores combates extremos en los últimos seis años, y continuaremos haciéndolo. A nuestros fans les encanta».

¿Debería Strickland coronarse y que el controversial reinado de Moxley vea su fin? Muchos claman por ello, pero desde finales del pasado año viene señalándose a Darby Allin como el elegido para tal gloria. Sin embargo, Allin, a las puertas de comenzar su ascenso al Everest, no está incluido en el torneo varonil por la Owen Hart Cup, cuyo ganador obtendrá boleto para retar a Moxley en All In: Texas. Evidentemente, podríamos ver una Triple Amenaza cuando Allin regrese de su aventura, pero cuanto menos, luce interesante cómo el resultado del estelar de Dynasty podría revelarnos los planes de AEW para la velada texana.

Dynasty no cuenta con la modélica construcción de Revolution, pues AEW gozó de un inusual lapso de casi tres meses, desde Worlds End, para armar la pasada cita de marzo. Todos los combates de Dynasty, a excepción del choque entre los Death Riders y Rated FTR por el Campeonato Mundial de Tríos AEW, son parte de rivalidades que, o bien no se incluyeron en Revolution, o bien se iniciaron tras este evento. Y en general, Tony Khan y Cía han vuelto a hacer un buen trabajo en apenas un mes, vendiendo, por ejemplo, a Megan Bayne como una muy seria amenaza para el reinado de Toni Storm.

Bayne, junto a Mike Bailey (en liza por el Campeonato Intercontinental contra Kenny Omega y Ricochet), Bandido (jugándose su máscara en pos de arrebatarle a Chris Jericho el Campeonato Mundial ROH) y Julia Hart (ante Mercedes Moné en los cuartos de final del torneo femenil por la Owen Hart Cup), tienen marcado a fuego Dynasty en sus agendas, pues vivirán allí su implicación más notoria hasta ahora como «All Elites» y, asimismo, probablemente la cita más notoria de sus carreras.

Como dije, sin una construcción tan profunda, tal vez Dynasty parta ya de primeras con desventaja respecto a Revolution, pero presenta un menú con a priori menos puntos débiles. Al mejorado estelar se le suma una defensa del Campeonato Mundial de Parejas AEW entre The Hurt Syndicate y The Learning Tree, sobre el papel más sólida que la acaecida en Revolution (el otro principal contra de aquel show). Mientras, la (re)revancha Daniel Garcia vs. Adam Cole por el Campeonato TNT y el añadido de las luchas por la Owen Hart Cup auguran un notable nivel «in-ring» para el «mid-card».

Dynasty pasa por ser una importante toma de temperatura de la popularidad de AEW, pues como Revolution, se emitirá vía Prime Video (en USA, Canadá y UK). Veremos cuántos espectadores casuales descubridores del producto el pasado mes deciden volver a él, teniendo en cuenta las ausencias de importantes nombres que compitieron en Revolution: «Hangman» Page, Mariah May, MJF, Kazuchika Okada… AEW no querrá decepcionarlos, así que cabe esperar un buen espectáculo al amparo de Killadelphia.

► Cartel

#AEWDynasty LIVE on PPV is THIS SUNDAY at 8ET / 5PT



Order it on @PrimeVideo now!https://t.co/90EBP3zuOM pic.twitter.com/Z5TqKe6rmO — All Elite Wrestling (@AEW) April 5, 2025

