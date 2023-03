Holm no ve muchas opciones tras UFC San Antonio

Holly Holm admite que está en una situación un poco complicada después de una actuación dominante sobre Yana Santos en el evento coestelar de UFC en ESPN 43.

Sin embargo, no es una situación con la que la ex campeona de peso gallo femenino de UFC no esté particularmente familiarizada.

Holm (15-6 MMA, 8-6 UFC) mantuvo su nombre entre las principales contendientes en las 135 libras el sábado cuando usó un enfoque pesado de derribos para derrotar a Santos (14-7 MMA, 4-4 UFC) por decisión unánime en el Centro AT&T. Su currículum, notoriedad y el hecho de que compitió en una división delgada significa que Holm es una presencia constante en la conversación por el título, pero parece que falta la demanda actual.

Ya sufrió una derrota por nocaut en el primer asalto ante la campeona Amanda Nunes cuando pelearon en UFC 239 en julio de 2019, lo que significa que UFC tendría la tarea de vender una revancha con un resultado definitivo. Todavía podría suceder, pero en este punto, Holm no exige nada. Ella no sabe cuál es el próximo paso, pero las únicas personas por encima de ella en el ranking de UFC son Nunes, Julianna Peña y Raquel Pennington.

“Veremos lo que se les ocurra. Definitivamente siento que no hay muchas por encima de mí. Peleé dos veces contra Raquel Pennington (y gané), así que a veces eso no tiene sentido. Sin embargo, si esa es la pelea de nuevo, entonces, ya sabes. Pero aparte de eso, es Peña o el campeonato, supongo. Pero nunca se sabe. Las cosas cambian tanto y nunca se sabe. Solo quiero seguir mejorando en el gimnasio y lo que sea que presenten es lo que va a ser”.

Antes de UFC en ESPN 43, Holm firmó un nuevo contrato de seis peleas con UFC. Ella marcó el primero con una actuación unilateral, y ahora el viaje hacia adelante continúa.

A los 41 años, Holm se encuentra entre los peleadores de mayor edad en la lista de UFC, independientemente de su género. Sin embargo, cree que todavía es capaz de competir a un alto nivel en los próximos años y no pondrá un punto final definitivo a su futuro.

“Es muy posible (que pelee fuera del contrato completo). Nunca me gusta ponerme una línea de tiempo, pero definitivamente sé que ya no tengo 25 o 30 años. Todavía me siento muy saludable en este momento. Definitivamente sé que la jubilación es antes de lo que era hace 10 años, pero todavía no estoy listo para hacerlo bien”.