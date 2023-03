Cory Sandhagen explica llamada a Merab Dvalishvili

A pesar de lo intencionalmente cursi que fue su llamada posterior a la pelea de UFC en ESPN 43 , Cory Sandhagen dice que vino de un lugar de honestidad y respeto.

Después de su victoria el sábado en el AT&T Center , Sandhagen (17-4 MMA, 10-3 UFC) no pidió una oportunidad por el título, no llamó al peso gallo No. 1 en el ranking oficial de UFC, Merab Dvalishvili (16-4 MMA, 9-2 UFC) en su lugar.

Merab, ¿tienes hambre? Bueno, tengo algo para que comas y no sabe bien”,.

“¿Qué tan estúpido es eso?. Se suponía que iba a ser lo más estúpido posible, así que espero haberlo logrado”.

La llamada fue alegre, pero Sandhagen zonificó en Dvalishvili porque pensó que era obtenible y merecido. En un deporte donde los personajes únicos constantemente intentan superarse unos a otros en una carrera loca por peleas de dinero, Sandhagen está bien siendo suave y justo en su enfoque.

“Creo que Merab es el mejor chico de la división en este momento, fuera de los que están peleando por el título. No quiero alejarme de los desafíos. No quiero ser ese tipo. Quiero inspirar a la gente. No quiero elegir mis peleas hasta llegar a la cima. Quiero pelear contra los mejores, para que cuando obtenga el título, pueda defenderlo porque tengo experiencia. Creo que Merab es un tipo de desafío perfecto para mi tipo de estilo, para mi tipo de lucha. Me va a hacer entrenar muy duro por lo bueno que es.

“Esos son los tipos de muchachos con los que quiero pelear. Si puedo superarlo, entonces merezco al 100 por ciento una oportunidad por el título. Como dije, no quiero ser selectivo. El tipo está en una racha ganadora de nueve peleas. ¿Quién soy yo para pedir un título antes que él? No voy a establecer ese estándar en MMA. La gente debería ser más real al respecto”.

Sandhagen tiene una racha ganadora de dos peleas mientras da un paso más hacia una posible oportunidad por el título. Sin embargo, está atrapado entre la espada y la pared cuando se trata del momento que anticipa para su regreso.

Al necesitar una cirugía de codo que podría dejarlo fuera de acción por un tiempo, Sandhagen dijo que también espera mantener feliz a su prometida al no estar en el campamento de lucha durante su próxima boda.

“Me lastimé bastante un par de veces en este campamento. Podría necesitar una cirugía de codo. No me estaba involucrando al 100 por ciento, pero no lo suficiente como para quejarme mucho al respecto. Podría necesitar una cirugía de codo. Me caso el 1 de septiembre. Mi prometida me matará si tenemos la boda y todavía tengo que estar entrenando para una pelea, por lo que definitivamente tendrá que ser antes del 1 de septiembre o mi prometida nos matará a Merab y a mí. . Ella es luchadora.