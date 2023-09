El efecto novedad se ha reducido un poco, pues Hijo del Vikingo ya no es una cara desconocida para los seguidores de la escena independiente yanqui, desde que consiguiera los permisos necesarios para luchar fuera de México el pasado octubre. Pero cuando alguien tiene la calidad de este gladiador, nunca pasa de moda.

Los últimos 11 meses de Hijo del Vikingo han sido los de mayor mediaticidad para su carrera, con combates ante nombres como Kenny Omega, Joey Janela, Aussie Open o Nick Gage. Y este viernes 15 de septiembre se las verá con una leyenda viva del panorama estadounidense bajo los focos de House of Glory. Así lo anunció la promotora días atrás.

«Combate soñado que se dará por primera vez listo para House of Glory Fallout el 15 de septiembre en NYC «Un ENORME combate que se da por primera vez ha sido anunciado para el regreso de House of Glory a la NYC Arena el 15 de septiembre. «El Megacampeón AAA Hijo del Vikingo irá contra el ‘One World Warrior’ Low Ki. Este combate de ensueño se hará en vivo en Jamaica, Queens, y podrá verse en PPV a través de Premier Streaming Network. «Vikingo debutó en House of Glory el pasado junio batallando contra el Campeón Crown Jewel Charles Mason. No se ha visto a Low Ki en HOG desde inicios de año. «El antiguo campeón de ROH y TNA está listo para enfrentarse con una de las estrellas más incipientes del mundo. «¿Quién saldrá victorioso la noche del viernes 15 de septiembre? […]»

Low Ki tuvo su último combate hasta el momento en HOG el pasado 10 de marzo, durante el evento With Glory Comes Pride, cayendo en mano a mano contra KUSHIDA. Su más reciente implicación competitiva se dio el 26 de agosto, bajo los focos del evento Crossroads de la promotora australiana New Horizon Pro Wrestling, saliendo igualmente derrotado, esta vez ante Minoru Suzuki.

► Un vikingo en New York

HOG Fallout ofrecerá otros alicientes dentro de su cartel aparte del mencionado choque de Hijo del Vikingo, caso de una reunión de los ex-WWE The Vaudevillains. He aquí su cartel provisional.

Hijo del Vikingo vs. Low Ki

CAMPEONATO DE PESO COMPLETO HOG: Matt Cardona (c) vs. Homicide

CAMPEONATO FEMENIL HOG: The Ultra Violette (c) vs. B3CCA

CAMPEONATO DE PAREJAS HOG: The Mane Event (Jay Lyon y Midas Black) (c) vs. The Vaudevillains

CAMPEONATO DE PESO CRUCERO HOG: Nolo Kitano (c) vs. Joey Silver

Cashflow Inc. (Encore y Ken Broadway) vs. Calle Vivo (Elijah Eden y Osito)

Debut de Sonny Kiss

