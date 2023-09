Matt Brown cree que Adesanya merece revancha inmediata con Strickland

Puede que Israel Adesanya no haya terminado en su pelea contra Sean Strickland, pero fue derrotado por completo en cinco asaltos para perder su título de peso mediano en UFC 293.

A pesar de la mediocre actuación de Adesanya, el presidente de UFC, Dana White, no perdió el tiempo en declarar que el ex campeón debería recibir una revancha inmediata, especialmente después de verse «plano y lento» en la pelea. Si bien el miembro del Salón de la Fama de UFC, Daniel Cormier , no estuvo de acuerdo con la decisión de White , Matt Brown en realidad respalda a su jefe, pero el apoyo de Brown no tiene nada que ver con el frustrante desempeño de Adesanya.

«Creo que primero necesita un tiempo libre. Debe haber sido uno de los campeones más activos en la historia de UFC. Ha pasado por la trituradora, llevándose a todos los [contendientes]. Pero la razón por la que creo que no debería tener que pelear con otra persona no es por su actuación contra Strickland, sino por todos sus elogios previos. Todas sus peleas que ha hecho antes.

“Ha tenido una agenda extremadamente ocupada para ser un campeón. Ha dominado completamente a casi todos excepto a [Alex] Pereira y ahora a Strickland. Ha tenido peleas increíbles. Creo que se ha ganado el derecho a no tener que luchar para volver al título. Creo que se ha ganado el derecho de poder obtener una revancha básicamente cada vez que pierda un título por el resto de su vida”.

Es difícil negar las credenciales de Adesanya como campeón. Tiene marca de 8-3 en peleas por el título de UFC, y una de esas derrotas se produjo en el peso semicompleto. La otra derrota antes de la pelea con Strickland fue contra Alex Pereira , de quien Adesanya se vengó para recuperar su título en abril.

Esta vez, Adesanya no fue atrapado por un nocaut tardío similar a la pelea con Pereira. En cambio, Strickland obtuvo una decisión bastante desigual.

Aún así, Brown sostiene que Adesanya se ha ganado una buena voluntad más que suficiente para básicamente conseguir lo que exige a continuación, pero no antes de tomar un descanso muy necesario.

«Creo que necesita tomarse un tiempo libre. Si Strickland acepta a alguien mientras tanto, suponiendo que Izzy siga mi consejo (y quién soy yo para decírselo), pero suponiendo que se tome un tiempo libre y Strickland quiera a alguien mientras tanto, creo que es totalmente justo.

«Pero creo que, basándonos en el historial de Izzy y en lo que ha hecho, a lo largo de toda su carrera, debería poder luchar por el título cuando quiera».