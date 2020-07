Henry Cejudo promete hacer genial la división de peso pluma

El ex campeón de dos pesos de UFC Henry Cejudo ha dejado en claro sus intenciones después de pedirle al presidente de UFC, Dana White, una oportunidad por el Campeonato de peso pluma.

Henry Cejudo, quien se retiró a raíz de su victoria sobre Dominick Cruz a principios de este año, ya ha conquistado la división de peso mosca y peso gallo. Ahora, está apuntando a convertirse en el primer peleador de UFC en ganar un título en tres clases de peso diferentes.

Allow me to make history @danawhite I promise I will make the featherweight division great! 🇺🇸 https://t.co/bbIDFL32I4

— Henry Cejudo (@HenryCejudo) July 23, 2020