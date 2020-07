Khabib Nurmagomedov ha enviado un mensaje cálido después del fallecimiento de su padre. Abdulmanap falleció el 3 de julio de 2020. Tenía 57 años.

Khabib era bastante cercano a su padre y el UFC le está dando tiempo para llorar antes de que decida qué hacer a continuación en términos de su carrera como peleador. "The Eagle" es el actual campeón de peso ligero de UFC.

Khabib Nurmagomedov habla después del fallecimiento de su padre

Khabib recurrió a su cuenta de Instagram para hablar sobre el fallecimiento de su padre

“Te echaremos de menos, padre, fuiste padre, amigo, hermano y entrenador, todo en uno. Me enseñaste casi todo lo que puedo, espero que estés satisfecho conmigo. Después de todo, la satisfacción de los padres es la satisfacción de Allah".

Lo que sigue para Khabib permanece en el aire. Su manager, Ali Abdelaziz, afirma que "The Eagle" se enfrentará al campeón interino de peso ligero Justin Gaethje en una pelea de unificación del título antes de que 2020 llegue a su fin. Daniel Cormier, compañero de equipo de la Academia Americana de Kickboxing de Khabib, no está convencido de eso y ha cuestionado si Khabib regresará o no al octágono.

El vínculo entre Khabib Nurmagomedov y Abdulmanap era innegable. Khabib Nurmagomedov temió las consecuencias de su padre después de su pelea de UFC 229 después de la pelea con el Equipo McGregor. Esto se debe a que su padre le inculcó disciplina a una edad temprana y sabía que ese tipo de comportamiento no sería tolerado. Cormier ha dicho que está enamorado del respeto que Khabib tenía por su padre.

El entrenador en jefe de AKA, Javier Méndez, sabe lo que se necesita para mantener a Khabib Nurmagomedov enfocado durante sus peleas. Uno de sus métodos es recordar constantemente al campeón de peso ligero de UFC el "plan del padre".