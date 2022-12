Henry Cejudo no cree que TJ Dillashaw haya peleado su última pelea. A principios de esta semana, se reveló que Dillashaw notificó a UFC de su retiro luego de una reciente cirugía en el hombro debido a una lesión que parece ser de larga duración.

Dillashaw, ahora infamemente, entró en su última pelea contra el campeón de peso gallo Aljamain Sterling con un hombro dislocado que, según dijo, lo había estado obstaculizando desde abril de este año.

Aparentemente, el siguiente en la fila para Sterling es el viejo enemigo de Dillshaw, Cejudo, quien regresó al grupo de pruebas de la USADA este año para poner fin a su retiro de corta duración. Probando con USADA desde sus días de lucha libre olímpica, “Triple C” siente que su antiguo némesis ahora está usando la jubilación como una excusa más para un descanso del régimen de pruebas frecuentes que los atletas de UFC deben someterse.

«¿TJ Dillashaw está realmente retirado?. Lo primero que me vino a la mente fue, que no creo que sea lo suficientemente tonto como para hacer eso, tal vez lo arrestaron nuevamente. No creo que ese sea el caso. Creo que TJ Dillashaw se someterá a una cirugía nuevamente, lo cual creo que es cierto, y no creo que quiera que la USADA toque esa puerta cada dos semanas«.

“Chicos, se vuelve molesto. Por mucho que amo a USADA, son muchas pruebas, muchachos. Toma mucho tiempo y esfuerzo y tiempo lejos de su familia. Entonces, pensando automáticamente que TJ Dillashaw se jubila, creo que es solo una cosa para sacarlo de allí y que la USADA no le haga la prueba. Te garantizo que con TJ Dillashaw probablemente estén tomando sangre cada vez y eso simplemente no es genial”.

Enero de 2019 marcó la espiral descendente de la consistencia de Dillashaw como competidor. Tras sufrir una dura derrota de 32 segundos en su encuentro campeón contra campeón contra Cejudo por nocaut técnico, Dillashaw dio positivo por la sustancia prohibida EPO inmediatamente después y fue despojado de su título de peso gallo. Dillashaw fue suspendido por dos años por la USADA por su mala conducta.

Al regresar en julio de 2021, Dillashaw volvió a la columna de victorias, ganando una decisión dividida sobre Cory Sandhagen . Desafortunadamente para «The Viper», una grave lesión en la rodilla vino junto con la victoria y lo dejó fuera de acción por otro año antes de enfrentarse a Sterling.