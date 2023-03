Henderson y el no ser favorito en Bellator 292

Antes del evento estelar de este viernes BELLATOR 292: Nurmagomedov vs. Henderson, varios de los atletas de clase mundial del cartel hablaron con los medios de comunicación hoy antes de descender al SAP Center para una noche de emocionante acción de MMA en San José, California. El cartel se emite en directo en SHOWTIME a las 10 p.m. ET/7 p.m. PT.

BELLATOR 292 será encabezado por un combate por el Campeonato Mundial de Peso Ligero entre el actual poseedor del título e invicto Usman Nurmagomedov (16-0) y el futuro Salón de la Fama de las MMA y ex campeón mundial #3-Benson “Smooth” Henderson (30-11). La pelea de cinco asaltos por el título también servirá como uno de los primeros enfrentamientos de cuartos de final del Gran Premio Mundial de Peso Ligero BELLATOR de $1,000,000, el mejor torneo de peso ligero en la historia moderna de las MMA.

El ex-UFC habló sobre lo que significa pelear en el torneo de Bellator:

“Es una experiencia única. He estado esperando a que BELLATOR organizara por fin un Gran Premio de peso ligero. Nunca han hecho un peso ligero; a todos los que veía me preguntaba: ‘¿Cuándo vamos a mostrar algo de amor a los pesos ligeros? Ahora es nuestro momento de brillar y dar un espectáculo para BELLATOR. Creo que ganar este Gran Premio sería increíble. He trabajado mucho. Todas las decisiones que he tomado… ganar este Gran Premio, conseguir este tercer cinturón mío, significa todo para mí.”

También habló sobre su rival, el actual campeón mundial de peso ligero de Bellator.

“Creo que Usman [Nurmagomedov] es un buen campeón. Es un gran golpeador. En su última pelea, demostró que tiene el conjunto de habilidades para luchar; él estaba como diciendo, ‘¡Ustedes olvidan de dónde vengo!’ Creo que lo más importante, dado que es relativamente joven en este deporte, es el conjunto de habilidades que tiene y que aún no ha podido demostrar. Se trata más bien de qué más aporta que no haya mostrado todavía; estoy prestando mucha atención a eso, por supuesto”.

Además, no le dio importancia al hecho de no ser favorito para ganar esta pelea según los momios

“Nunca en mi vida he mirado las probabilidades [de apuestas]. Ni siquiera sé cómo funcionan. No le presto atención. Pero entiendo lo de no ser favorito. He sido un perdedor durante gran parte de mi carrera. La gente recuerda cuando fui campeón, y yo era el favorito en esas peleas, pero yo era el no favorito durante mucho tiempo antes de eso. No tengo ningún problema en no ser el favorito. Es una pelea: para los verdaderos veteranos, no importa. Es un combate”