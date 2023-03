En el SmackDown del 9 de julio de 2021, Bayley anunció que estaría un año fuera de acción debido a una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla. Aquello fue poco antes de que la WWE volviera a contar con fanáticos en las arenas después de haberlas tenido cerradas al público presencial durante la pandemia de COVID. Hablando recientemente con Ariel Helwani para BT Sport, ‘The Role Model’ recordaba lo decepcionante que fue aquel momento en que tuvo que alejarse de los encordados cuando los fans volvían.

> La lesión de Bayley en 2021

“Eso fue muy decepcionante. Había una parte de mí después de que me hicieron venir a SmackDown y simplemente hacer un [segmento] detrás del escenario y decir que estaba lesionada, y simplemente no podía creer lo que estaba sucediendo. Porque era el final de mi historia y la de Bianca en ese momento, y estaba enojada porque la decepcioné, porque no pude terminar esa historia. Y estaba enojada porque no volvería a estar frente a esos fanáticos porque hice todas esas cosas durante la pandemia y todo iba muy bien. Pero nunca me molestó mucho hasta el Royal Rumble. Lo cual es una locura, como, creo que fue porque todos estaban allí, ¿sabes? Y yo estaba como: ‘Maldita sea, soy como la única persona que no está allí’. Así que me sentí un poco excluida. Esa fue probablemente la más difícil.

“Y luego fue WrestleMania [38], ni siquiera WrestleMania fue demasiado difícil para mí. Y volé hasta allí y fui al espectáculo yo misma porque quería estar allí para muchas de las chicas en esos grandes combates. Y luego Dakota [Kai] me envió un mensaje de texto. Me preguntó cómo me sentía y me dijo: ‘Oye, sé que estos grandes fines de semana son muy difíciles cuando estás lesionada y no puedes ser parte de eso, solo quería ver cómo te va’. Me golpeó y dije: ‘Oh, esto apesta un poco, pero estoy bien’. Simplemente, estaba feliz de estar cerca de nuevo“.

¿Crees que Damage CTRL triunfará en WrestleMania 39?