No, no tenemos ninguna información acerca de que se esté haciendo una película sobre Lex Luger. No sería una locura, habida cuenta de que una vez -en las décadas de los 80 y 90- fue uno de los luchadores más populares de la industria. Pueden contarse muchas cosas sobre The Total Package.

Y si finalmente ocurre, el WWE Hall of Famer tiene dos actores en mente: Chris Hemsworth o Jason Momoa. Así lo señala el ahora retirado gladiador en el episodio más reciente de su pódcast, Lex Expressed, donde desde hace poco tiempo comparte opiniones, recuerdos y mucho más con los fans.

► Lex Luger elige a Hemsworth o Momoa

«Oh, vaya. ¿Quién es ese tipo que está programado para interpretar a Hulkster en esa película…? [Chris Hemsworth]. Debería conocer mejor a las estrellas de Hollywood de lo que lo hago. Mi apariencia es diferente al tipo que interpreta a [Aquaman]. Sí, Jason Momoa. Hombre, me encantaría tener a cualquiera de esos tipos o alguien así.»

Tendremos que esperar a ver si un día comienza ese proyecto. Mientras, hace unos meses Chris Hemsworth compartía lo que sabía entonces sobre la situación de la película sobre Hulk Hogan:

«Esperemos [que de vida a The Hulkster algún día]. No sé qué está sucediendo actualmente, pero hay una buena historia ahí. Me encantaría contarla. Sé que Todd Phillips ha estado profundamente involucrado en el mundo de The Joker, pero hemos tenido conversaciones y, sí, cruzo los dedos«.

Al mismo tiempo, pasado mañana Jason Momoa estrenará en todo el mundo su nueva película, ‘Aquaman 2: El Reino Perdido’.

Al no poder derrotar a Aquaman la primera vez, Black Manta, todavía impulsado por la necesidad de vengar la muerte de su padre, no se detendrá ante nada para derrotar a Aquaman de una vez por todas. Esta vez Black Manta es más formidable que nunca y ejerce el poder del mítico Tridente Negro, que desata una fuerza antigua y malévola. Para derrotarlo, Aquaman recurrirá a su hermano encarcelado Orm, el ex rey de la Atlántida, para forjar una alianza improbable. Juntos, deben dejar de lado sus diferencias para proteger su reino y salvar a la familia de Aquaman, y al mundo, de una destrucción irreversible.