El gran temor de Lex Luger con Yokozuna en WWE

El 4 de julio de 1993, Lex Luger sorprendió al mundo al levantar al grandioso Yokozuna a bordo del buque de guerra USS Intrepid en la ciudad de Nueva York. Ello lo llevaría a desafiarlo por el Campeonato WWF en SummerSlam de ese mismo año, donde ganaría por descalificación, por lo que el campeón mantendría el título. 30 años después, en un reciente video de WWE, The Total Package se acuerda de aquel momento.

► Lex Luger levantó a Yokozuna

«No querían que levantara a Yoko porque no querían que se lastimara. Recuerdo pensar: ‘¿Él lastimarse?’ Me dije a mí mismo: ‘Dios mío, voy a tener una hernia doble intentando levantar a este tipo’.

«Después salté a la cuerda y bajé, y casi me caigo de cara porque mis botas resbalaban. Estaba tan aliviado de haberlo levantado realmente llevando esos botines que realmente estaba emocionado.»

Hace dos años, el mismo Lex Luger se acordaba y comentaba lo siguiente:

«Hicimos una práctica la semana anterior. No me permitieron levantar a Yoko porque no querían que se lastimara. Soy yo quien levanta 627 libras, y no querían que él se lastimara. Así que estaba muy nervioso.»

«No tenía buen equilibrio cuando entré en ese ring. Llevaba botas de vaquero, y Yoko me tranquilizó y dijo: ‘No te preocupes, yo me encargo. Solo mantén una base amplia’. Solo conseguí una buena base y ayudé a girarlo, pero Yoko, como sabes, lo llamaba El Oso Bailarín. Esos chicos de la isla, tan atléticos y nacidos para luchar.»

«[Yokozuna] casi se levantó solo de mí, consiguiendo una buena base y ayudándolo a girar un poco. Era increíble. Estaba muy aliviado después de eso.»

Lex Luger y Yokozuna compartieron encordado en 67 ocasiones, desde su mano a mano en el evento USWA A Matter Of Pride: Luger vs. Yokozuna -una semana antes del mencionado SummerSlam- hasta el house show donde Luger y Shawn Michaels retuvieron el Campeonato Mundial de Parejas ante Yokozuna y Owen Hart en 1995.