Chael Sonnen se pregunta si Colby Covington volverá a pelear alguna vez

Chael Sonnen no está seguro del futuro de Colby Covington después de UFC 296. Covington (17-4 MMA, 12-4 UFC) se quedó corto en su tercera oportunidad por el oro indiscutido cuando perdió por decisión unánime ante el campeón de peso welter Leon Edwards (22-3 MMA, 14-2 UFC) en el evento principal del sábado pasado en T-Mobile Arena.

El comentarista jugada por jugada de UFC, Jon Anik, sugirió a Shavkat Rakhmonov como siguiente para Covington, lo que Covington cerró en la conferencia de prensa posterior a la pelea. Sonnen no ve a Covington subiendo la escalera y se pregunta si alguna vez volverá a pelear.

“Me encanta tu sugerencia de Rakhmonov. Simplemente no estoy seguro de que Dana le haga esa sugerencia a Colby. Lo que me preocupa es si lo aceptará. No sé dónde está su corazón. Subir esa montaña tantas veces como él. La carrera de Colby es un enigma.

“Ha tenido tres peleas por el título mundial, fue campeón interino, nunca perdió, se despertó un día y no era campeón interino. Luchó contra el actual campeón ‘BMF’, lo dominó y nunca se convirtió en campeón ‘BMF’. Creo que hay algunas frustraciones reales. Simplemente no sé si quiere empezar de nuevo. Esa es la dura verdad. No sé si volvemos a ver a Colby Covington”.

A pesar de la deslucida derrota, Covington dijo que no tiene intención de marcharse. A “Chaos” no le gustó la sugerencia de pelear contra Rakhmonov, sino que llamó al ex retador al título Stephen Thompson, quien fue sometido por Rakhmonov en UFC 296 .