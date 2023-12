Scott Coker elogia a Michael Page y lo felicita por su fichaje con UFC

Scott Coker fue todo clase al reaccionar ante la firma de Michael Page con UFC. El veterano presidente de Bellator trabajó con Page durante nueve años antes de que MVP decidiera probar la agencia libre. La decisión de Page se produjo en medio de rumores de que PFL compraría Bellator, lo que finalmente se hizo realidad en noviembre.

Si bien no se ha revelado nada oficialmente, todas las señales apuntan a que Coker ya no estará involucrado en Bellator luego de la adquisición de la PFL, pero elogió a una de las estrellas más grandes que jamás haya producido.

I've always viewed @Michaelpage247 as one of the most versatile, talented, and effective martial artists I've ever promoted. I'll always be a fan.

Congratulations on your new deal with @UFC, I'll be watching your fight in Miami. https://t.co/jZdeqy0ToT

— Scott Coker (@ScottCoker) December 20, 2023