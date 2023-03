Heat Up: “Long Time No See! Nigiwaiza”

“Long Time No See! Nigiwaiza” fue el nombre del evento que presentó la empresa Heat Up desde el Yokohama Nigiwaiza Noge Share.

► “Long Time No See! Nigiwaiza”

Continuó el torneo para encontrar al siguiente contendiente al Campeonato Universal HEAT Up, actualmente en poder de Daisuke Kanehira.

En esta ocasión se efectuaron las semifinales. En la primera de ellas, Daichi Sato dio cuenta de YUJI KITO en una intensa refriega que concluyó con un Small Package.

A continuación, se enfrentaron los veteranos Hide Kubota y Kyu Mogami en una batalla donde los dos gladiadores se atacaron con fiereza, hasta que Kubota sometió a su oponente con un Modified Gory Special. De esta forma, Daichi Sato y Hide Kubota avanzaron a la gran final.

En la estelar, se dio un choque de tercias donde NOROSHI (Akira Jo, Nobutaka Moribe y Yusaku Ito) superaron a Daisuke Kanehira, Hiroki Sakai y Tomoki Hatano. Este choque fue preludio a la próxima confrontación por el Campeonato Universal de Parejas HEAT UP entre los monarcas NOROSHI (Akira Jo y Yusaku Ito) contra Daisuke Kanehira y Hiroki Sakai.

Los resultados completos son:

HEAT UP “HEAT UP 10TH ANNIVERSARY & TAMURA DEBUT 20TH ANNIVERSARY TOUR ~ LONG TIME NO SEE! NIGIWAIZA”, 23.02.2023

Yokohama Nigiwaiza Noge Share

Asistencia: 103 Espectadores

1. Keizo Matsuda y The Great Takeru vencieron a Reimu Imai y SHINGO (15:14) con un Keizo Rock Bottom de Matsuda sobre SHINGO.

2. Hajime Debut Match: Kota Sekifuda y Yuki Ishikawa derrotaron a TAMURA y Hajime (13:58) con un Crab Hold de Sekifuda sobre Hajime.

3. HEAT UP Universal Title Next Challenger Decision Tournament – Semifinal: Daichi Sato venció a YUJI KITO (11:49) con un Small Package.

4. HEAT UP Universal Title Next Challenger Decision Tournament – Semifinal: Hide Kubota derrotó a Kyu Mogami (11:40) con un Modified Gory Special.

5. HEAT UP Universal Tag Team Title Skirmish ~ MAGMA: Akira Jo, Yusaku Ito y Nobutaka Moribe vencieron a Daisuke Kanehira, Hiroki Sakai y Yuki Hatano (17:11) con un Bonno Driver de Ito sobre Sakai