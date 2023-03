GZW presenta el Día del Caos en Bayamón

Por Drago José

La empresa Ground Zero Wrestling presenta su segundo evento del 2023 cuando esté Sábado 25 de Marzo del presente año lleve a cabo su evento Día del Caos en la cancha bajo techo Braulio Dueño en la ciudad vaquera, Bayamón desde las 8:00 de la noche. Una noche en dónde se desatará el caos en cada encuentro y en dónde veremos nuevamente al hombre de los 450 caballos nutridos, la leyenda, Huracán Castillo hijo.

Otro invitado especial en la velada luchistica lo será el boxeador Wilfredo “Bimbito” Méndez.

La Industria, Riviero defiende ante el hombre de la NWA, Bryan Idol.

Lucha Callejera y con DJ Futuro como árbitro especial

Syler Andrews se enfrenta a parte de Controversial Inc. Carlos (Sr.C)

“La Abusadora”La Rosa Negra se mide por primera vez a La Brava Escobar

Bulldozer contra el rudazo, Salazar (Controversial Inc)

En Reto Especial

Demolition X se mide al peligroso Talos

En un fatal 4 way para determinar el primer contendiente al título de Puerto Rico.

La Presión, Yomar v.s. Danny Angel v.s. Adam Riggs v.s. Ryan Rett. Definitivamente este encuentro dará de que hablar.