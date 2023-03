Solo Sikoa reaccionó luego de interacción con Cody Rhodes

Durante el Monday Night RAW de esta semana, Cody Rhodes y Roman Reigns estuvieron involucrados en una acalorada guerra de palabras, en donde incluso el Jefe Tribal hizo referencia al paso por AEW de su rival. Cody reaccionó diciéndole que tras WrestleMania 39, “el Jefe Tribal se quedará sin su tribu” y también se encargó de decirle a Solo Sikoa que “no estaba listo”. Esto llevó a Rhodes y Sikoa a involucrarse en un breve altercado físico, hasta que Reigns impidió que la situación pase a mayores.

Tras la conclusión del reciente programa, Solo Sikoa recurrió a su cuenta de Twitter y dejó una clara referencia a The American Nightmare con un mesaje, indicándole que ahora tienen un problema.

Now we have a problem.#WWERaw pic.twitter.com/V9nRJTiVRy

— Solo (@WWESoloSikoa) March 21, 2023