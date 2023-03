MJF volverá a la escena independiente

Se cumplirán en septiembre cinco años de la primera vez que el nombre de MJF sonó con verdadera fuerza entre los medios luchísticos, cuando Mike Johnson de PWInsider previó que Friedman se uniría a WWE y triunfaría allí, pues aún no había constancia de una tal AEW.

El luchador, por entonces con sólo 22 primaveras, guardaba contrato con MLW, empresa que puede presumir de suponer escenario para los primeros pasos de MJF tal y como lo conocemos hoy. Y si nos remontamos más atrás, a 2015, otra promotora tiene el honor de haber albergado el estreno luchístico del actual Campeón Mundial AEW: Create A Pro Wrestling.

Aunque la fama de MJF no ha dejado de crecer desde su debut, “The Salt of the Earth” siempre encontró hueco en su agenda para dejarse ver por esta “indie” ubicada en Hicksville (New York). Hasta que, bien por el inicio de la pandemia, o bien por exclusividad, a partir de 2020, una vez bajo contrato con AEW, MJF dejó de participar en los shows de Create A Pro Wrestling. Y por extensión, en cualquier show de la escena independiente.

Y coincidiendo con la aparente consolidación de su reinado en AEW, MJF regresará a sus orígenes luchísticos el 13 de mayo, como protagonista de evento ad hoc, Homecoming. Además, desde su ciudad natal, Melville (New York).

He’s Baaaaaaack!



The AEW World Heavyweight Champion Maxwell Jacob Friedman returns to his home of Create A Pro on 5/13 in Melville, NY!



Tickets for #CAPHomecoming go on sale in one week on 3/27 at 6pm🎟



Don’t miss it! #CreateAPro pic.twitter.com/fLDlSmWJzm