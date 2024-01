¿Gunther tiene interés en pasar de WWE a Hollywood?

No faltan las Superestrellas de WWE que tienen interés en Hollywood. Al final, buena parte de su trabajo como luchadores y luchadoras es actuar, lo que además los prepara para un posible futuro en el cine y la televisión. The Rock, John Cena, Batista… son los que más impactado han causado en la industria cinematográfica. Pero también han entrado a ella Becky Lynch, The Miz o CM Punk. Y tampoco son pocos los que han dicho que buscarán dedicarle más tiempo a medida que su tiempo en las cuerdas se vaya reduciendo hasta terminar. Es una salida lógica.

► Gunther habla de Hollywood

En cambio, nunca hemos escuchado o leído que Gunther sea uno de ellos, lo cual no quiere decir nada. De hecho, en realidad, sí que tendría interés, aunque no de cualquier manera, sino en un papel específico. Eso mismo dice él en una reciente entrevista con Fightful. Y la verdad es que así tendría que ser debido a su tamaño, a su aspecto y, si hablamos de películas y series en inglés, su manejo del idioma. Por otro lado, así como es ambicioso en la lucha libre profesional lo es en este sentido pues ya menciona una de las saga más grandes de todos los tiempos.

«No creo que sea un buen actor. Tendría que ser un papel muy específico. Creo que eso es lo que se necesitaría. Podría ser el guardaespaldas de un villano de Bond o ser el villano de Bond, tal vez, ir ascendiendo poco a poco. [risas].»

De la misma manera, también encontramos quienes no tienen ese interés, como Randy Orton, aunque él ya ha hecho sus trabajos como actor:

«Voy a estar aquí el resto de mi vida. Este soy yo. No voy a irme a Hollywood. Me encanta lo que hago. Me llevé 18 meses de baja por una fusión espinal. De alguna manera estaba ya casi afrontando el hecho de no poder volver a hacer esto, así que es como una segunda oportunidad en mi carrera y no voy a desperdiciar ni un solo día».