Randy Orton: «Yo no voy a irme a Hollywood»

De aquellos cuatro talentos salidos de OVW a inicios de los 2000 que lideraron una nueva generación en WWE, puede decirse que Randy Orton ha sido el más fiel a la lucha libre y al Imperio McMahon.

Mientras Batista y John Cena han metido cabeza en Hollywood, Brock Lesnar hizo carrera en las MMA y compitió para otras promotoras antes de regresar hace una década. Pero Orton nunca dejó WWE por el cine, ni ha visto reducido su calendario como Lesnar, pese a tener ya 43 años.

En 2021, Orton fue preguntado acerca de si también guardaba pretensiones actorales, y «The Viper» fue tajante.

«Veo a muchos tipos hacer otras cosas, asegurándose que tienen algo preparado cuando ya no puedan luchar más. No sé si esto es mostrar mis cartas o no, pero me veo en WWE toda mi vida.

«No sé por qué tendría que irme a otro lugar. ¿Quién sabe lo que el futuro me deparará? Aunque me encanten las películas y las audiciones, no creo que actuar sea mi pasión. No intento mudarme a Hollywood o a New York para ser actor a tiempo completo.

«Batista y Cena usaron WWE como un trampolín para ir a Hollywood. Creo que yo estoy feliz con mi lugar en WWE ahora mismo. Me pagan bien, los talentos son buenos, el vestidor es genial, tengo buena relación con toda la gente que manda. No veo por qué debería cambiar eso. Sólo veo que todas esas cosas mejorarán con los años».