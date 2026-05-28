Gunther: “El ring es sagrado. Ahora muchos usan a la lucha como escalón».

El dos veces Campeón Mundial de Peso Completo, Gunther, considera que la lucha es un arte que debe respetarse, una visión muy filosófica para alguien que es un detestable villano sobre el cuadrilátero. En una entrevista para el podcast No-Contest Wrestling, conducido por O’Shea Jackson Jr. y TJ Jefferson, Gunther enfatizó su enfoque en la excelencia dentro del cuadrilátero. No busca fama ni dinero como prioridades; para él, todo eso llega como consecuencia de dominar su oficio.

► «Lo principal en que debes enfocarte como luchador es en convertirte en el mejor»

Durante la entrevista, le dijeron que se nota mucho que toma su trabajo muy en serio, tanto que considera a la lona como algo sagrado:

Siempre me ha parecido extraño cómo la lucha se convirtió en un espectáculo de entretenimiento, donde el énfasis a menudo no está en lo que sucede en el ring una vez que suena la campana, y eso es lo que debe ser más importante para un luchador. Por eso me confundo con muchos de mis colegas. Lo principal en que debes enfocarte como luchador es en convertirte en lo mejor que puedas, porque quieres convertirte en campeón; ser campeón es el objetivo definitivo. Pero en este momento siento que algunos de mis colegas tienen otras metas. Persiguen la fama, tal vez persiguen el dinero. Eso nunca fue mi enfoque. Todo eso llegó a mí porque me enfoqué en ser el absolutamente mejor en ese ring.

Siempre tuve ese respeto por nuestro oficio. Y tengo la sensación de que ahora estamos en una época en la que la lucha se usa como un escalón hacia algo más, o cuando tu carrera en otro deporte no funcionó o no fue suficiente, dices: ‘Pues puedo meterme a la lucha’.

No me gusta ver nuestro deporte con ese concepto. La lucha siempre fue importante para mí. Creo que a veces la gente olvida, o mis oponentes olvidan, que luchar sigue siendo mi motivación principal y lo ha sido desde el día uno.

► «La lona necesita ser respetada»

—Muy bien, Gunther. Hay algo que TJ y yo hemos notado, porque amamos el negocio y conocemos algunas tradiciones. Lo de limpiarse los pies antes de entrar al ring. Hay algunos que simplemente saltan dentro del ring, pero tú eres de los que todavía mantienen esa tradición.

—El comportamiento se ha vuelto tan malo que es más saludable para mí no prestarle atención, para ser honesto. Solo puedo hacer lo correcto para mí mismo. Y sí, eso es algo que sigo haciendo porque lo aprendí en mi primer día de entrenamiento. Eso es lo que mi maestro me enseñó en ese entonces. Y no sé sobre la higiene de esas personas que no lo hacen, porque en ese ring todos vamos a rodar sin camisa. Así que, para mí al menos es importante evitar que haya suciedad en esa lona una vez que me subo, además de que necesita ser respetada.

—Cuando derrotaste a John Cena, te llamé el Darth Vader de la WWE. Eres el destructor de héroes. Goldberg, John Cena, AJ Styles. Estas son personas que han ayudado a millones a empezar a ver lucha, y todos han caído ante Gunther. ¿Cómo lo afrontas? ¿Cómo te tratan los fans fuera del ring?

—Esa fue la razón por la que acepté esas oportunidades. Creo que la lucha con Goldberg se me ofreció como un año antes y escuché la oferta y de inmediato pensé: «Ok, disfruto luchar, disfruto siendo el que crea situaciones o momentos que causan desasosiego en la gente». Así que esa fue la mayor oportunidad posible que me dieron y la tomé.

Sabía que serían oportunidades que cambiarían mi carrera. Y no lo hago para que me quieran o para ser el favorito de los fans; no tengo ningún interés en eso. Estoy aquí para hacer mi trabajo, para cumplir mi responsabilidad como el que protege este negocio, el que todavía honra las tradiciones y el que ejecuta el oficio de la forma en que debe ejecutarse y tener éxito con ello. Eso es todo lo que me importa. Y sí, esos tres estaban en mi camino y ahora Cody también… Para mí mejor. No hubo realmente emociones involucradas, para ser honesto.

Con su lucha contra Cody Rhodes en Italia a unos cuantos días, Gunther se muestra confiado, destacando su superioridad técnica y el ambiente especial que genera un evento en suelo europeo, pues ayudará a jóvenes luchadores del viejo continente puedan soñar y alcanzar sus metas.