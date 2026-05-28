Curtis Axel, exWWE e hijo de Mr. Perfect, fue arrestado por conducir ebrio

El recordado Curtis Axel, de nombre real Joseph Curtis Hennig y ex Superestrella WWE e hijo del fallecido Curt Hennig, más conocido como Mr. Perfect, fue arrestado recientemente por conducir ebrio y otros cargos más.

► Así fue el arresto de Curtis Axel tras haber chocado un auto en un McDonald’s en presunto estado de embriaguez

El arresto fue revelado por The Watch MN, un sitio web dedicado a recopilar arrestos en todo el estado de Minnesota, el día pasado 21 de mayo de 2026, aunque hoy 28 de mayo se hizo viral. Sin embargo, el arresto ocurrió realmente el pasado 17 de mayo, y estos son los detalles que se han publicado del caso.

Según la noticia, el luchador de tercera generación chocó contra otro auto y se pudo ver una botella de vodka abierta al interior de su vehículo.

El también conocido como Michael McGillicutty de NXT, y ex miembro de The Nexus, ex Paul Heyman Guy y exparte del B-Team, que formó parte de WWE entre 2007 y 2020, enfrenta varios cargos menores derivados de dicho accidente, que ocurrió en un autoservicio de un McDonald’s en St. Francis, Minnesota.

Hennig fue acusado de conducir bajo los efectos del alcohol, por negarse a someterse a una prueba química, además de obstrucción a la justicia, posesión de una botella de alcohol abierta en el auto y alteración del orden público. Axel fue liberado el pasado 21 de mayo de 2026, tras pasar dos días tras las rejas, con fianza de 0 dólares y avanza la investigación.

Los agentes de la policía llegaron al lugar de los hechos y encontraron a Hennig, de 46 años de edad, caminando lentamente por el estacionamiento y describieron que «tenía los ojos inyectados en sangre y llorosos». Supuestamente, Hennig hablaba con dificultad y había una botella de vodka abierta en su vehículo. The Watch MN también reporta:

“Cuando se le indicó que saliera del vehículo, Hennig presuntamente se negó. Posteriormente, los oficiales abrieron la puerta, metieron la mano para apagar el motor y colocaron las llaves en el asiento del pasajero. Tras seguir desafiando las órdenes, los agentes sacaron físicamente a Hennig de la camioneta, lo llevaron al suelo y le colocaron las esposas.

«Mientras estaba sentado en la patrulla, un oficial le leyó el Aviso de Prueba de Alcoholemia de Minnesota. Según el reporte, Hennig se negó a realizarse las pruebas químicas y respondió con groserías, incluyendo: ‘Me importa una mierda’ y ‘que te jodan, maldito hijo de puta’”.

“Durante la investigación, un empleado de McDonald’s reportó que Hennig estaba murmurando en el autoservicio antes de avanzar, insultando al personal y chocando en reversa contra otro vehículo. Luego, presuntamente abrió la puerta y le gritó a la conductora, llamándola ‘perra’ y ‘llorona’. Un registro de inventario de su vehículo antes de ser remolcado encontró una botella abierta de 750 mL de vodka Phillips en el piso del lado del pasajero delantero”.