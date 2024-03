Greg Gagne: «Fue difícil crecer como ‘El hijo de Verne Gagne'»

Greg Gagne, el reconocido hijo de la destacada figura de la lucha libre de antaño, Verne Gagne, será inducido este año al George Tragos/Lou Tehsz 2024 Hall of Fame. Por tal motivo, Gagne estuvo recientemente hablando de este reconocimiento que va a obtener, y dejó en claro que nunca pensó que sería homenajeado de esta forma, pues fue muy difícil para él crecer con la presión de ser el hijo de Verne Gagne, una muy destacada figura de la lucha libre. Esto fue lo que dijo en su video podcast llamado Greg & Magnum:

► Greg Gagne habla de la presión de seguirle los pasos a su padre, Verne Gagne

«Estoy realmente honrado. Me emocioné un poco cuando lo vi. Es realmente un honor porque, creciendo de la manera en que lo hice, todos decían: ‘Él era el favorito. Es el hijo de Verne. Es el hijo de Verne. Es el hijo de Verne’.

«Recibí mucha basura por eso a lo largo de los años, pero creo que creé mi propia identidad, ¿sabes? Me conecté con la gente. Ni siquiera sé qué más decir al respecto. Fue difícil crecer en ese ambiente y que todo el mundo me comparara con él. Mi padre me dijo: ‘No estás siguiendo los pasos de tu padre. Estás creando tus propios pasos. Sé tú mismo y crea tu propia personalidad’. Creo que eso fue lo que pude hacer.

«No era el tipo más grande, pero tenía mucho fuego y sabía cómo destacar a mis oponentes y a mí mismo. Soy muy afortunado y muy honrado de ser incluido en ese Salón de la Fama».