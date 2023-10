Grayson Waller explica por qué no ayudó a Austin Theory

Hace solo unas semanas, The Rock hizo una aparición sorpresa en SmackDown para beneplácito de sus fanáticos, cuando participó en un segmento con Pat McAfee, que concluyó con ambos propinando sendos People’s Elbow contra Austin Theory.

► Grayson Waller no se olvida de The Rock

Grayson Waller y Austin Theory han forjado una sólida amistad desde que formaron un equipo en la WWE. Sin embargo, el ex Campeón de los Estados Unidos quedó a su suerte durante el episodio de SmackDown del 15 de septiembre, donde Pat McAfee y Dwayne «The Rock» Johnson lo dejaron tendido en la lona. En el reciente WWE The Bump, Waller explicó por qué no brindó ninguna ayuda a Theory esa noche, afirmando que estaba recuperando un objeto de su automóvil cuando se desarrolló el caos.

«En primer lugar, Austin destruyó a The Rock con el micrófono. Ha pasado un tiempo desde que The Rock estuvo en el ring, y creo que ya no es el mismo que solía ser. Austin, lo puso en el suelo, muchacho. En cuanto a mí, dejé algo en mi auto. Inicio del En el programa, dije: ‘Voy a ir a buscarlo, estoy en el evento principal con John Cena’. Luego regresé y, de repente, la gente estaba hablando de The Rock. Ni siquiera sabía que estaba allí. Eso no depende de mí, y luego, cuando llegó al backstage, salió corriendo. Pasó junto a todos los fans en el vestuario que quería su autógrafo y una foto, y se subió directamente a su autobús con Pat McAfee. Desaparecieron a Colorado porque The Rock no quería ver a Grayson Waller».

Esta no es la primera vez que Waller hace una declaración audaz sobre The Rock. Recordemos que en el mes de julio, Waller afirmó que su debut en el Madison Square Garden fue mejor que el de The Rock, lo que llevó a ambos a tener una interacción en redes sociales, aunque no pasó de eso.