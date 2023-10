Booker T: «El último NXT fue como NXT Mania»

«Sabes, solo puedes traer a Cena, Undertaker, Cody y todos los demás tantas veces porque nadie quiere trabajar en su programa secundario todo el tiempo. Fue una forma de decir, ‘Vete al diablo, AEW’. Ni siquiera me preocupé por eso. Le dije a Tony, ‘Bueno, si quieres responder, trae a Shaq, Snoop Dogg y ese tipo de personas, Mike Tyson’. Pero Tony no lo hizo. Confiamos en nuestro programa y en nuestros chicos y chicas, y así ha sido siempre para nosotros. […] Así que no te creas superior porque no lo hiciste tan bien como para aplastarnos. Y nuestro programa fue mejor que el suyo, francamente […]». Así hablaba recientemente Chris Jericho de la reciente batalla NXT vs. AEW Dynamite.

► El último NXT

Booker T tiene un punto de vista bastante distinto, enfocado en la marca amarilla, el cual expresa en The Hall of Fame:

«Hubo muchas apariciones especiales, ¿sabes a lo que me refiero? Eso fue lo genial, las apariciones especiales. Esos tipos en realidad no tenían que hacer nada más que aparecer en el programa, y eso fue genial. Jade Cargill, Solo Sikoa. Y definitivamente tenía una buena sensación, como una especie de ‘NXT Mania’. Eso es de lo que la gente hablaba. En serio, eso es de lo que la gente hablaba, ‘NXT Mania’ con todos los luchadores apareciendo, lo cual fue realmente genial.

«Me gustó LA Knight desempeñando el papel de árbitro. Salía allí y me recordó a un árbitro de antaño, mucho antes de tu tiempo. Este tipo se llamaba Wild Bull Curry. Hace mucho tiempo, hombre, y te juro, se convirtió en árbitro más adelante en su carrera. Y solía salir y repartir golpizas a esos tipos. Era como el árbitro más rudo que jamás quisieras ver. Sabes, si quieres un árbitro con mano dura, traes a Bull Curry.

«Así que eso me recordó un poco a eso, LA Knight saliendo y desempeñando ese papel de árbitro definitivo. Estaba completamente metido en eso. Estaba pensando, ‘Vamos, este tipo no es un árbitro de verdad. Por eso no está atrapando todo, se está perdiendo cosas y demás’. Y luego se dio vuelta y simplemente, ya sabes, hizo estallar el lugar. Así que fue realmente, realmente genial. Un buen momento y un momento muy genial para LA Knight.»