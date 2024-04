Goldberg ya no piensa en su lucha de retiro

Goldberg hizo lo impensable cuando regresó a la WWE en 2016 para derrotar a Brock Lesnar en menos de dos minutos, en lo que fue una revancha de su combate previo en el 2004. Lo que parecía ser una lucha final se convirtió en una carrera prolongada con la compañía, logrando el Campeonato Universal en un par de ocasiones y teniendo enfrentamientos contra Bray Wyatt, Braun Strowman, Roman Reigns y The Undertaker en el proceso. Sin embargo, no ha luchado desde el 2022, aunque tampoco ha indicado de que vaya a retirarse de la actividad.

► Goldberg está más enfocado en la vida familiar

El año pasado, Goldberg reveló su acuerdo para luchar contra Roman Reigns en febrero de 2022, con la condición de recibir un combate de retiro adecuado después; sin embargo, ese combate nunca se materializó, lo que dejó decepcionado al miembro del Salón de la Fama WWE de que Vince McMahon hubiera roto su promesa.

Desde que culminó su contrato con WWE, ha habido muchas especulaciones sobre un posible combate final de Goldberg fuera del paraguas de la referida compañía, pero nada de eso ha sucedido. Además, durante una entrevista reciente con 93.7 The Ticket, Goldberg proporcionó una actualización sobre sus planes de retiro, indicando que estos han pasado a un segundo plano por ahora, debido a que ha decidido priorizar la atención en su hijo Gage.

“Seré perfectamente honesto contigo. De alguna manera lo he dejado en un segundo plano. En este momento, he pasado a ser papá, ante todo, y a mi esposo y anfitrión de autos. Sólo me estoy divirtiendo en mi garaje. Así que realmente no tengo mucho tiempo ahora para dedicarlo a prepararme para un partido de retiro”.

“Estoy tratando de hacer todo lo que esté a mi alcance las 24 horas del día, los 7 días de la semana para preparar a nuestro chico Gage para la siguiente fase de su vida. Y con toda honestidad, eso es lo más importante que podría hacer. Ya sea que estuviera listo para subir al ring ahora mismo o no, lo dejaría todo en un segundo plano por este chico. Va a ser difícil, hombre”.

Mientras Goldberg se concentra en guiar a su hijo, la posibilidad de su último combate de lucha libre sigue siendo incierta, y puede que esto nunca suceda. De ser así, nada le quitará lo obtenido en su ilustre carrera.