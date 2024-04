Lex Luger: «Sentía que WCW era mi casa más que WWE»

Cuando Lex Luger dejó la WWF para unirse a WCW, fue un momento significativo en la historia de la lucha libre profesional. Luger, quien había tenido un papel destacado en el otrora imperio McMahon como «The Narcissist» y luego como «The All-American», sorprendió a a todos al aparecer en el primer episodio de Nitro en 1995 en los comienzos de las Monday Night Wars.

► WCW, la casa de Lex Luger

Casi tres décadas después de aquel impactante movimiento, Luger comparte detalles en el episodio más reciente de su pódcast, Lex Expressed.

«Puedo ser terco, supongo si quieres usar esa palabra, [pero] siempre he sido confiado. Pensaba, ‘Sabes qué, fuimos en una dirección diferente, pero quiero trabajar para volver a estar en la contienda y posiblemente regresar a la cima de la cartelera y quizás ser Campeón Mundial en la WWE.’ No me fui de la WWE porque pensara que mi carrera había terminado allí en ese momento. Simplemente pensé que la oportunidad de volver con Stinger era demasiado buena para dejarla pasar, y siempre me sentí más en casa con WCW en ese momento. Además, estaban lanzando un nuevo programa completamente fresco. Pensé que podría ser una buena oportunidad».

El exluchador comenta también sobre mantener la esperaza de ser el Campeón WWF:

«Siempre hubo una posibilidad. De hecho, mi intención era volver a firmar [con WWE]. La decisión de regresar a WCW fue de último minuto, un ‘Oye, estamos lanzando nuestro propio programa de lunes por la noche. No sabíamos que estabas disponible’. Me reuní con Eric y Sting, y todo sucedió en un período de unas pocas semanas. Desde el principio, mi intención era volver a firmar con Vince».

