¿Goldberg tuvo problemas en WWE por trato especial?

En marzo de 2003, Goldberg hizo su entrada a la WWE después de firmar un contrato de un año. Lo hizo tras haber abandonado All Japan Pro Wrestling, a dónde llegó cuando terminó su histórica carrera en WCW. Era ya una estrella de la lucha libre profesional cuando se unió al McMahon Empire y como tal le dieron un trato especial. Esto continúa ocurriendo en la actualidad, ahí están Logan Paul. Y si existe controversia en torno a The Maverick, ¿también la hubo con The Myth?

► Los supuestos problemas de Goldberg

Durante un reciente episodio de Café de Rene, podcast de René Duprée, Maven recuerda que sí. Como curiosidad, antes de pasar a sus declaraciones, en las cuales señala que Goldberg fue criticado por parte del elenco, cabe mencionarse que ambos luchadores compartieron el encordado en cuatro ocasiones, tres de ellas en house show y una en Raw, cuando se unieron a Shawn Michaels contra Evolution. En todas ellas formaron equipo, nunca se enfrentaron como rivales.

«¿Recuerdas cuando Goldberg llegó a la WWE? Fue en 2003, en su primera etapa. Todos lo criticaban porque, creo que estaba ganando como tres millones de dólares y no luchaba en los eventos en vivo, porque cuando lo hacía, yo estaba en equipo con él. Lo que pasaba era que salíamos, cuando Evolution iba al ring, y luego sonaba mi música, y yo salía.

«Ahora, ten en cuenta que esto ocurría después de haber luchado temprano esa noche, y entonces yo iba a la mitad del camino, y entonces sonaba la música de Goldberg, y como un tonto, me daba la vuelta. Ellos me atacaban por detrás y luego, literalmente, eran 20 minutos de nada más que abucheos«.

On Sept 1st 2003, Evolution (HHH, Ric Flair and Orton) took on Shawn Michaels, Goldberg & Maven in a 6-man tag match pic.twitter.com/cNNfKRR81g — Hip Hop Heel (@WWEHipHopHeel) September 1, 2016