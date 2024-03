Goldberg: «Espero que mi hijo no sea luchador»

«Mi sueño ahora mismo es tener otro Goldberg en la Universidad de Georgia, y pueda jugar allí fútbol americano. Con suerte, llevarán a otro Goldberg allí. Pero sí, creo que sería un sueño también, no solo mío como padre, sino que creo que sería un sueño también de Gage ser Superestrella WWE (…)». Esto decía Goldberg en 2022 sobre su hijo, Gage.

► El deseo de Goldberg con su hijo

Pero si antes soñaba con que su hijo siguiera sus pasos -actualmente lo está haciendo mientras triunfa en el football como su padre hiciera antaño- ahora espera que no lo haga. Durante su reciente entrevista en Nothing Left Unsaid el WWE Hall of Famer revela que ni él ni Gage están interesados en que tenga una carrera como luchador.

«Realmente espero que no. Si hay lucha libre en su futuro, tengo que ser su agente. A nadie le va a gustar eso. El hecho es que sí, es agradable tener eso como un logro, algo en lo que poder apoyarse. No es como si su padre fuera un luchador desconocido y bobo que no causó impacto. Mi hijo quiere ser lo opuesto a mí.

«Crecer como mi hijo presenta muchos desafíos. Lo único en lo que ha sido fiel desde que fue lo suficientemente mayor como para darse cuenta es que es su propio hombre. Ha ganado su lugar por sí mismo. No quiere seguir mis pasos. Quiere destruirlos y hacer los suyos propios. A veces duele, pero lo aprecio».

Al mismo tiempo, tampoco está claro cuando Goldberg va a volver a la lucha libre, si es que lo hace. Pero sin duda sería interesante verlos juntos de nuevo algún día. Quizá como luchador y agente, como señala Bill. De momento, esperamos que a Gage le vaya todo lo bien posible en el football universitario.