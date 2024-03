Goldberg de Bret Hart: «Todavía quiero matarlo»

Goldberg explica su controvertida situación con Bret Hart después de más de 20 años atacándose mutuamente. Ocasionalmente ha habido reconciliaciones y se han dicho «lo siento». Pero en realidad nunca ha dejado de haber una enemistad. Todo desde que en Starrcade 1999, «Da Man» efectivamente terminó la carrera de «The Hitman» con una súper patada en la cabeza que le provocó con una conmoción cerebral.

► Goldberg de Bret Hart

«Para ti, Sr. Tim Green, hablaré sobre eso. Pero para cualquier otro medio de comunicación o podcast, no lo mencionaré más. Bret Hart. Yo era un novato en el negocio de la lucha libre, estaba en WCW. Tenía un gran impulso en mi carrera, en cuanto a mi personaje se refiere. Bret Hart acababa de dejar la WWE. Todos sabemos que Bret Hart es uno de los mejores luchadores en la historia del mundo. Yo buscaba tantos mentores como fuera posible, y este tipo era uno de los mejores. Estaba cautivado por él. No lo idolatraba en absoluto; no idolatro a nadie, pero lo consideraba alguien de quien podía aprender mucho. Nos pusieron juntos y realmente aprendí mucho de él. No cambiaría eso por nada en el mundo.

«Tuvimos una lucha, y desafortunadamente, durante el combate, algo salió mal, y le di una patada en la cabeza. Fue muy fuerte y fue un accidente. Nunca intentaría lesionar a nadie maliciosamente. Permíteme reformular eso, nunca lastimaría a nadie en una situación como esa en la que me están confiando. La lucha libre es como un baile. No puedes hacerlo correctamente si ambas personas no están haciendo lo suyo. Yo no hice lo correcto. Le golpeé en la cabeza. Puso fin a su carrera, y nunca lo superé.

«Tú, Tim, me conoces. Me has conocido en situaciones en las que tuve que pelear con Fralic [el jugador de la NFL Bill Fralic] casi todos los días para sobrevivir. No soy una persona maliciosa y nunca tomaría ventaja de nadie, especialmente en un sentido físico como ese. Fue un accidente total, pero hasta el día de hoy, él piensa que lo hice a propósito. Me sentí horrible por lo que hice. Simplemente sucedió. Esa es la historia de Bret Hart. He escuchado eso durante 15 años. He escuchado sobre él quejándose de que le di una patada en la cabeza. Solo puedo decir lo siento tantas veces y solo puedo estar arrepentido durante tanto tiempo. Ahí es donde estamos. Todavía quiero matarlo«, dice Goldberg bromeando y riendo en Nothing Left Unsaid with Tim Green.