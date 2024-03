Becky Lynch: «Disfruté mucho con Trish Stratus»

Becky Lynch comparte cómo se sintió luchando con Trish Stratus en Payback 2023 en el último combate de la Hall of Famer en WWE.

El último, de momento, cabría aclarar. No podemos confirmarlo pero ella ha hablado en numerosas ocasiones de volver a los rings:

«¿Estaría dispuesta a tener otra lucha en Toronto? Absolutamente. ¿Quizás como la última? Sí. Tuvimos una lucha de retiro. ¿Podría ser esta la lucha después del retiro, la lucha de retiro definitiva? Tal vez, en Toronto. Es algo más para considerar… No lo sé. Quizás. ¿Tengo una historia pendiente con Zoey Stark? Por supuesto. Así que hay muchas cosas. Hay mucho talento que también me encantaría enfrentar, como por ejemplo, Rhea Ripley.» Esto decía recientemente Trish Stratus.

► Becky Lynch de Trish Stratus

«Amé esa lucha. Amé esa lucha. Esa va a ser una de mis luchas favoritas, una de las que más orgullosa estoy. Amé esa lucha. Me sentí muy metida en ella todo el tiempo también. Creo que así es como mido qué tan buena es una lucha, es lo presente que me siento en ella. Porque a veces estás pensando en cosas porque tienes que pensar en muchas cosas. Entonces es más fácil perderse en el momento presente de una lucha cuando es en un evento de pago porque no estás tan atada a los anuncios y cosas así. Tienes más libertad.

«Por lo general, tienes que estar pensando en momentos para descansar. Tienes que estar pensando en salir del aire si estás en el evento principal de un programa de televisión. Así que con los eventos de pago, tienes la libertad de respirar, disfrutar y estar presente, y esa es una de esas luchas donde realmente me sentí en ella, la disfruté completamente todo el tiempo«, explica Becky en Cheap Heat with Peter Rosenberg.

Y cuando le preguntan sobre si esa será la lucha definitiva de Trish, «The Man» apunta:

«No lo creo. No lo creo. Creo que ella quiere volver otra vez«.