El pasado domingo 11 de febrero de 2023 tuvo lugar la Super Bowl LVII, el partido final de la NFL, la liga nacional de fútbol americano de Estados Unidos. Los Kansas City Chiefs vencieron a los Philadelphia Eagles con un marcador de 38-35. Pero no solo es importante lo que pasa durante los minutos de juego sino todo a su alrededor. Ahora nos ocupa la actuación que dio Rihanna durante el descanso, que fue aplaudida mundialmente. Muchos incluso bromearon diciendo: “el concierto de Rihanna fue interrumpido por un partido de fútbol”.

► Goldberg, Rihanna y la Super Bowl

Aplaudida mundialmente pero no a todo el mundo le gustó. Por ejemplo, el veterano luchador de la WWE Goldberg la estuvo criticando recientemente en su podcast, CarCast, donde estuvo compartiendo su opinión sobre los comerciales de autos con el co-anfitrión Matt “The Motorator” D’Andria. Para empezer, comentó: “Rihanna me pareció absolutamente horrible, me disgustó, lo voy a decir así”. Cuando D’Andria dijo que fue “un poco aburrido”, la Superestrella agregó: “Ese es el eufemismo del año. Pensé que era repugnante. Pensé que era horrible”. Ambos anfitriones elogiaron a Chris Stapleton por su interpretación del Himno Nacional y Goldberg dijo: “No se agarró la entrepierna cada 15 segundos”.

Fuera de la actuación de Rihanna, Goldberg dijo que disfrutó de la Super Bowl porque no tenía ningún interés en ella y le gustó el comercial de Kia. Dicho esto, ahora solo quedaría programar una lucha en WrestleMania 39 entre Goldberg y Rihanna. Fuera de bromas, realmente no tenemos ninguna información acerca de que “The Phenom” vaya a luchar en el magno Evento Premium de la WWE este año.

¿Te gustó la actuación de Rihanna en la Super Bowl?