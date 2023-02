Los oponentes que desea enfrentar ahora Lio Rush

Lio Rush está trabajando como luchador independiente en un montón de compañías alrededor del mundo. En 2023 ha tenido de momento 11 combates, solo repitiendo dos veces en Game Changer Wrestling. También en New Japan Pro-Wrestling, PROGRESS Wrestling o Major League Wrestling. Enfrentando a luchadores como Davey Richards, Rich Swann, Joey Janela o TJP. Y de esto hablamos ahora porque el ex WWE y ex AEW tiene en mente a algunos oponentes que quiere tener próximamente.

► Los rivales que quiere Lio Rush

En una reciente sesión virtual de firma de autógrafos en K&S WrestleFest, “The Man of the Hour” apunta a estos luchadores:

“Te diré algo, luché contra Amazing Red en mi primer año… y fue bueno. Siento que definitivamente sería mucho mejor… Definitivamente me encantaría volver a luchar contra Amazing Red. Creo que luché contra Will Ospreay en mi segundo año, así que me encantaría luchar contra Will Ospreay ahora que estoy en el noveno año… Vikingo, todos hablan de él. Me encantaría luchar contra él. Se supone que debo estar luchando contra Komander muy pronto… eso será en Los Ángeles para GCW “.

Y sobre un combate con The Rock dice: “Eso sería bueno”. Esto podemos descartarlo pero las otras opciones no. Lio Rush solo tiene 28 años y el mundo abierto ante sí para luchar en cualquier sitio. Entendemos que si no lo está haciendo en WWE o AEW es porque prefiere ser independiente. Veremos cómo le sigue yendo y si en este 2023 cumple su deseo de enfrentar a alguno de estos rivales, o a todos ellos.

¿Te gusta lo que está haciendo actualmente Lio Rush?