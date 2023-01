Giulia: “No tengo interés en el Campeonato IWGP”

Giulia hizo historia en el evento “Dream Queendom” de Stardom el 29 de diciembre, cuando derrotó a Syuri para convertirse en la nueva poseedora del Campeonato World of Stardom.

Con la victoria de Giulia se puso fin a un gran reinado de Syuri, mismo que tuvo una duración de 365 días. Desde su llegada a Stardom, Giulia conquistó por fin el título máximo de la empresa; este es su segundo campeonato individual, ya que anteriormente fue la Campeona Wonder of Stardom.

Tras la conquista del título, una de las primeras preguntas con las que se le cuestionó es si le gustaría enfrentar a KAIRI. Ella es la Campeona femenina IWGP. Entonces se le interrogó al respecto si querría enfrentarla:

Éste parece un cinturón que quisiera ganar; y desde mi punto de vista, puedo competir por él. Sin embargo, no puedo decir en esta etapa. ¿Qué intenta mostrarnos la campeona KAIRI dado que la oponente de su primera defensa fue Tam Nakano? Incluso ya tiene en cara su siguiente compromiso ante Mercedes Moné; su camino va separado del mío.

En este momento no tengo interés en el Campeonato IWGP, pero si me gustaría luchar pronto contra KAIRI. Ella tiene esa gran aura de haber luchado en la primera marca mundial. Creo que se ha adaptado a la lucha libre japonesa nuevamente, y la respeto. Pero cuando se enfrente a Giulia, ¿podrá tener la misma actitud que tuvo con Saya Kamitani y las demás jóvenes? Me gustaría preguntarle. Su aura es genial, pero tampoco tengo la intención de perder contra ella.