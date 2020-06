George St-Pierre estuvo cerca de renunciar antes de que su carrera de MMA despegara

La legendaria carrera de UFC de George St-Pierre casi se detuvo antes de que comenzara. St-Pierre es, sin duda, una leyenda en el deporte de las MMA.

Él gobernó el gallinero en la división de peso welter de UFC durante años. Tiene el récord de las defensas del título welter UFC más exitosas consecutivas. "Rush" terminó capturando el título de peso mediano de UFC antes de anunciar su retiro.

St-Pierre apareció en el podcast de MMA TRUFAN y reflexionó sobre su tiempo en la Academia Renzo Gracie a la edad de 16 años. Después de ser sometido y desgastado por Shawn Williams durante el entrenamiento, St-Pierre comenzó a dudar de sus aspiraciones.

"Me tocó la espalda y me dijo: 'Sabes, el jiu jitsu es como un juego de ajedrez. Eres muy fuerte Eres muy bueno, atlético. Pero tengo mucho más conocimiento que tú y es por eso que te gané tan fácilmente. Y si vuelves y sigues entrenando con nosotros, un día serás igual de bueno. Estaba pensando en mi mente cuán malo era mi nivel en comparación con el gran maestro Renzo porque Shawn me pateó el trasero con facilidad. Luego, Shawn me dijo que cuando se va con Renzo, Renzo le patea el trasero, así que me dije: 'Santo cielo, tengo mucho trabajo que hacer si algún día quiero ser profesional y ser un campeón mundial'.

"Me parece que en ese momento era imposible y casi me doy por vencido. Fue como siete horas de manejo y tuve mucho tiempo para pensar". Y pensaba como: hombre, ¿cómo voy a hacer lo que tengo que hacer? "