GCW retorna a Japón con cuatro eventos

La empresa estadounidense Game Changer Wrestling (GCW) anunció su próxima gira a Japón, donde ofrecerá cuatro funciones.

La última ocasión que GCW realizó funciones en Japón fue en septiembre y octubre de 2022, donde ofreció los eventos denominados “Planet Death”, “Dead On Arrival” y “War Ready”. GCW se asoció con Pro Wrestling FREEDOMS para el espectáculo de su treceavo aniversario en el Korakuen Hall del 2 de octubre.

La gira del año pasado marcó la primera visita de GCW a Japón desde febrero de 2020, ya que la pandemia de COVID-19 obstaculizó los viajes internacionales. La compañía llegó por primera vez a Japón en 2019.

Para esta nueva gira, se tiene contemplada la realización de cuatro funciones, que se efectuarán del 17 al 20 de julio. Aún no se ha definido la o las sedes, pero seguramente contarán con el apoyo de Freedoms y algunos luchadores de la escena independiente japonesa.

Estaremos al pendiente para el anuncio del contingente que viajará al Lejano Oriente, así como la conformación de los carteles de los cuatro eventos y los luchadores invitados especiales.

*BREAKING*

GCW is coming back to JAPAN!

TOKYO

July 17-20

🇺🇲🇯🇵🩸

Who should we bring with us this time? pic.twitter.com/G8ksusnozZ

— GameChangerWrestling (@GCWrestling_) April 11, 2023