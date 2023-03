Gastón Reyno enamorado de BKFC: “Me hizo sentir vivo”

Gastón Reyno finalmente ha regresado a la competencia y está emocionado. El peleador uruguayo de MMA convertido en comentarista de deportes de combate para ESPN Deportes hizo su tan esperado regreso el viernes pasado cuando peleó en el cartel principal de BKFC KnuckleMania 3 en Albuquerque, NM.

Reyno, que debutaba en el boxeo a puño limpio, venció a Daniel Vansickle por nocaut técnico en el primer asalto. Fue su primera pelea desde diciembre de 2019.

“Me di cuenta de que extrañaba mucho esto. Me hizo sentir vivo. Siempre odié los cortes de peso. Cuando llegaba el día en que necesitaba entrar al sauna o al jacuzzi, decía: ‘No, no, no. no quiero No quiero. Pero esta vez, yo misma me estaba poniendo la crema para entrar al sauna, y estaba feliz. Pensé: ‘Qué suerte tengo de estar haciendo esto otra vez’.

“Y no me hagan empezar con ir a la arena, estar en la reunión de boxeadores con ese silencio que se puede cortar con un cuchillo, el pesaje, la mirada fija, el apoyo de la gente. Todo fue increíble. Disfruté cada segundo de ello. Es cierto que me apasiona comentar deportes de combate y todo eso, pero realmente no hay nada como pelear. Eso es lo que más disfruto”.

“Tonga” no estaba seguro de su futuro en el boxeo a puño limpio al entrar en KnuckleMania 3. Lo tenía en su lista de deseos para ver cómo es pelear a puño limpio, pero nada más allá de eso. Sin embargo, después de un exitoso campamento y debut, Reyno está ansioso por hacerlo nuevamente.

“Volveré. Ya me ofrecieron algo, y vamos a charlar una vez que llegue a Miami. Realmente disfruté esto. Me sentí genial. No sabía lo que era golpear con los nudillos o recibir un golpe, pero mi cuerpo está bien. Tal vez tengo las manos un poco hinchadas, sobre todo la izquierda, pero dicen que es normal, y ya empieza a desaparecer. No tengo nada roto y estoy bien”.

Reyno cumplió recientemente 36 años y sabe que su tiempo para competir en su máximo potencial es limitado. Es por eso que quiere estar listo y pelear tanto como sea posible en los próximos años. Reyno continuará bajo la bandera de BKFC, pero el veterano de Bellator y Combate Global no se ha olvidado de sus raíces.

“Tengo ganas de volver a pelear y generar ese revuelo no solo en Uruguay, sino en Latinoamérica, me ha abierto las puertas con otras organizaciones. No he negociado nada, pero he recibido varios mensajes de varios casamenteros felicitándome. Así es como funciona este negocio. Eres tan bueno como tu última pelea, y si no estás peleando, no eres bueno. Así que creo que esto puede abrir oportunidades. Estoy abierto a todo”.