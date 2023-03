Paddy Pimblett está fuera hasta finales de 2023

Paddy Pimblett no está ni cerca de estar preparado para aceptar su próxima pelea de UFC.A pesar de estar casi tres meses alejado de su pelea más reciente, una controvertida decisión unánime sobre Jared Gordon en UFC 282, Pimblett (20-3 MMA, 4-0 UFC) aún no se ha sometido a cirugía por una lesión en el tobillo sufrida en la pelea.

Dijo que su agenda le ha impedido fijar una fecha para hacerse la operación que necesita, pero durante una entrevista reciente para promocionar su nuevo suplemento previo al entrenamiento ABE All Baddy Everything , que es exclusivo de The Vitamin Shoppe en los EE. UU. y se lanza en marzo El 4 de enero, Pimblett dijo que la cirugía está programada para la próxima semana cuando regrese a su Inglaterra natal.

“Todavía no me he operado. No pude ser reservado para la cirugía hasta después de regresar de aquí (en California), así que tan pronto como llegue a casa, aterrizo el 6 (de marzo) y me operarán el 7. Estaré en una bota durante algunas semanas, pero luego espero con ansias el final del año, y podré pelear, creo, pelear de regreso al final del año.

“Creo que ya estaba un poco desgastado (antes de la pelea con Gordon). Cuando lo miraron correctamente, dijeron que en el escaneo había un poco de cartílago flotando que necesitaban sacar, y necesitaba una reconstrucción de ligamentos. Así que va a ser como una cirugía de ojo de cerradura. Tengo que tener una bota durante cuatro semanas, eso es lo que sé”.

“Está dando vueltas que Drew Dober dijo que sí para pelear conmigo el 6 de mayo. Me van a operar el 7 de marzo. No voy a poder entrenar hasta después de esa pelea. Así que ves algunas cosas locas en Internet, pero sigues adelante”.

Pimblett no descarta ni se compromete con ningún nombre en particular para su próxima pelea, pero dijo que es demasiado pronto para tener discusiones serias. Su salud es la principal prioridad y, mientras tanto, la división de peso ligero se desarrollará. Cuando esté listo probablemente en el cuarto trimestre del año, Pimblett dijo que verá qué le ofrece UFC.

“Es demasiado lejano decir, ‘Pelearé con él o pelearé con él’. Porque las personas van a pelear entre sí y ganar y perder en la cantidad de tiempo que me lleve regresar. No sé con quién voy a pelear”.