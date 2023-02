Actwres girl’Z: “Step 14” Inicia torneo individual

La pequeña empresa femenina Actwres girl’Z se presentó en el Shin-Kiba 1st RING con su evento “Step 14”.

► “Step 14”

En este evento dieron inicio las eliminatorias por el Campeonato Individual AWG. Pero antes de ello se dio un enfrentamiento de parejas donde Mari y Naru unieron fuerzas para doblegar a Misa Matsui y Naho Yamada.

En el primer combate de eliminación, Kouki se impuso a Ayano Irie. Desde el comienzo, la lucha fue ríspida, ya que ninguna quiso estrechar sus manos y de inmediato se lanzaron al ataque. A pesar de que Ayano Irie dominó buena parte del encuentro, no aguantó el ritmo y gran cierre de su oponente.

En el turno principal, Natsumi Sumikawa dio cuenta de Natsuki para avanzar a la siguiente ronda del torneo. Sumikawa fue contundente desde el arranque de la refriega, apostando por las sumisiones, estrategia que le dio resultado y le permitió salir bien librada. Por su parte, Natsuki no pudo ocultar su decepción de quedar fuera y no pudo evitar llorar desconsolada.

Los resultados completos son:

Actwres girl’Z “Step 14”, 17.02.2023

Shin-Kiba 1st RING

1. 3 way Match: Act Yasukawa y Nene Arahata vencieron a Haruka Ishikawa y Miku Aono y a Kanamic y Mii (9:28)

2. CHIAKI y Chika Goto derrotaron a Asako Mia y Sakura Mizushima (9:59).

3. Mari y Naru vencieron a Misa Matsui y Naho Yamada (10:53).

4. AWG Title Tournament First Round: Kouki derrotó a Ayano Irie (9:38).

5. AWG Title Tournament First Round: Natsumi Sumikawa venció a Natsuki (13:09).