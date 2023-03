Garbrandt apunta a UFC 290 y tiene rival en mente

Cody Garbrandt quiere volver en UFC 290 y tiene un oponente en mente. Garbrandt (13-5 MMA) está caliente después de una victoria por decisión unánime sobre Trevin Jones (13-10 MMA) a principios de este mes en UFC 285.

Hablando con ‘MMA Junkie Radio’, Garbrandt dijo lo siguiente sobre cuándo y con quién le gustaría pelear en el octágono la próxima vez:

“Me gustaría pelear en la Semana Internacional de la Lucha. Mi cumpleaños es el 7 de julio. La pelea es el 8 de julio, así que sería genial pesarme el día de mi cumpleaños, pelear al día siguiente y conseguir una gran victoria. He visto que Rani Yahya tiene previsto pelear en abril, así que si gana, espero que pueda hacerlo en julio. Eso es algo que espero con impaciencia, pelear contra él”.

Rani Yahya (28-10 MMA) tiene previsto enfrentarse a Montel Jackson (12-2 MMA) en UFC Fight Night 222 el sábado 22 de abril en el UFC Apex de Las Vegas, Nevada. Continuando con el peso gallo de 31 años dijo:

“Él (Yahya) tiene un montón de registros en la división de peso gallo, montando una racha de tres peleas ganadas, probablemente el mejor grappler en nuestra división, así que me gustaría probar mis habilidades de grappling contra él. Ya han pasado dos campamentos, se suponía que iba a luchar contra él y se retiró dos veces dos semanas antes del combate. Así que esa sería mi pelea ideal el 8 de julio”.

Concluyendo, Cody Garbrandt dijo:

“El 8 de julio, me estoy preparando para lo que sea – espero que Rani Yahya. Son dos peleas que ha sacado, así que realmente me gustaría darle una paliza sólo por eso. Son dos peleas por las que no te han pagado”.

‘No Love’ estaba programado para luchar contra Rani Yahya (28-10 MMA) dos veces en 2022, pero ambas peleas fueron canceladas debido a una lesión por parte de Yahya.