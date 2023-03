Marvelous: Chikayo Nagashima defiende su cinturón

El Shin-Kiba 1st RING fue el escenario desde donde Marvelous presentó un evento donde puso en juego su campeonato principal.

► Estuvo en juego el Campeonato AAAW

Leo Isaka sostuvo un divertida confrontación con el abuelo del puroresu Gabai Ji-chan a quien sometió tras casi nueve minutos de intercambio luchístico.

A continuación, se dio un choque de parejas donde Ayame Sasamura e Itsuki Aoki se aliaron para imponerse a Ai Houzan y Unagi Sayaka. Aoki se burló de su ex co equipera Sayaka, fingiendo que lloraba porque ella había preferido a Houzan.

Siguió una triple amenaza donde se midieron Maria, Riko Kawahata y Takumi Iroha. La refriega que se dio fue muy intensa, pero Iroha, con mayor experiencia y colmillo, terminó llevándose el duelo.

En sensacional mano a mano, la portentosa Chihiro Hashimoto no dio tregua y dominó de principio a fin a Mio Momono. Con un brutal Albright, Hashimoto puso punto final a la contienda.

En choque de veteranas (entre ambas suman 98 años), Chikayo Nagashima se impuso a Tomoko Watanabe para defender el Campeonato AAAW por segunda ocasión.

Los resultados completos son:

Marvelous, 15.03.2023

Shin-Kiba 1st RING



1. Leo Isaka venció a Gabai Ji-chan (8:57)

2. Ayame Sasamura e Itsuki Aoki derrotó a Ai Houzan y Unagi Sayaka (13:39).

3. Three Way Match: Takumi Iroha venció a Maria y a Riko Kawahata (10:31).

4. Special Single Match: Chihiro Hashimoto derrotó a Mio Momono (16:20).

5. AAAW Title: Chikayo Nagashima (c) venció a Tomoko Watanabe (20:14) defendiendo el título