Masvidal ya no quiere combate de box con Jake Paul

Jorge Masvidal ha descartado la idea de boxear con Jake Paul. Al parecer, ahora que “The Problem Child” ya no está invicto, Masvidal no tiene ningún interés en luchar contra él en el ring de boxeo.

Paul perdió recientemente ante Tommy Fury por decisión dividida en febrero de este año, llevando su récord a 6 victorias y 1 derrota en el ring. Fue en 2021 cuando Jake Paul llamó por primera vez a Jorge Masvidal para un combate de boxeo. Masvidal, hablando con ‘MMA Junkie Radio’ rechazó la idea de boxear con Jake Paul:

“En este momento no hay nadie que realmente pueda pensar en llamar. Pero ya reventaron esa burbuja sólo porque siempre pensé que sería una gran pelea para mí, y que podría noquearlo y hacer un montón de dinero fácil mientras lo hacía, habría sido Jake Paul. Pero ese barco ha zarpado ahora que perdió ese 0. Tal vez vuelva y consiga un par de victorias y esas cosas, pero eso es probablemente el único tipo porque es dinero fácil.”

Continuando Jorge Masvidal dijo:

“No creo que iba a generar una gran venta de pago por evento con él, porque él no trae ese tipo de pago por evento. Pero estando yo involucrado en el boxeo, ¿quién sabe? Tal vez me hubiera ido bien y hubiera conseguido algunos buenos pagos por evento”.

Para concluir, ‘Gamebred’ habló sobre el pago por evento:

“Cuando peleó contra Woodley, cuando peleó contra Ben Askren, no ha alcanzado esas marcas que él cree o que su gente cree que va a alcanzar. Así que él no es el sorteo, sin duda. Él sería como el lado C. Yo soy como el lado A+ si hablamos de vender pago por evento”.

Aunque Masvidal no se ha subido al cuadrilátero, su proyecto “Gamebred Boxing” celebrará su cuarto evento el sábado 1 de abril en el Fiserv Forum de Milwaukee, Wisconsin. La pelea estelar será entre Roy Jones Jr. y Anthony Pettis.

Por ahora, Jorge Masvidal (35-16 MMA) está centrado en su próxima pelea con Gilbert Burns (21-5 MMA) en el UFC 287 que tendrá lugar el sábado 8 de abril en el Miami-Dade Arena de Miami, Florida.