El futuro de Will Ospreay en AEW: «¡Me siento genial!»

La agenda de Will Ospreay en 2023 estuvo copada de fechas en compañías de lucha libre como Revolution Pro Wrestling, One Pro Wrestling, Impact Wrestling, PROGRESS, Pro Wrestling NOAH, New Japan Pro Wrestling y All Elite Wrestling.

Sería en esta última donde se enfocaría en el presente año en curso.

Es de esperar que en entrevistas que él conceda le pregunten sobre cómo lo está afectando tanto movimiento el año pasado.

Pues bien, es hora de traer una charla reciente donde Ospreay contó de sus planes para el naciente 2024.

► ¿Qué debemos esperar del 2024 de Will Ospreay en AEW?

Ospreay fue invitado por Denise Salcedo a una entrevista para su canal de YouTube. Aquí ella le preguntó cómo estaba, bajo el matiz de su movido año anterior.

»No me siento tan mal, para ser honesto. En 2023 tuve una lesión importante en el pectoral, pero no fue necesaria una cirugía y luego pude regresar, y no he tenido ningún problema con eso.

»Me siento bien, me siento genial, es difícil, no todos pueden hacerlo y hay una razón por la que estoy en el nivel en el que estoy».

Ahora bien, Ospreay está viendo hacia lo que será probablemente su año más importante hasta la fecha. El inglés firmó su contrato con AEW en 2023 y se espera que comience con la compañía de Tony Khan en AEW Revolution, lo que le proporcionará un nuevo desafío.

Sin embargo, antes de eso, tiene un último compromiso en Japón, ya que formará parte de New Beginning de NJPW.

»Me siento genial, siento que podría hacerlo un par de años más, no tengo problemas. Pero es hora de seguir adelante, ahora AEW, ¿no? Voy a hacerlo solo en un lugar ahora».

No sería descabellado definir a Ospreay como uno de los luchadores más candentes de nuestra industria, 2024 parece ser otro año bastante movido para el británico.