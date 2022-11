Frankie Edgar se había convertido en una leyenda en la historia. Independientemente de lo que sucedió el sábado en UFC 281 en Nueva York, pero la derrota por nocaut en su última pelea de MMA es una píldora difícil de tragar.

Edgar, quien fue brutalmente rematado con un rodillazo por Chris Gutiérrez al comienzo de su pelea principal, dio una breve entrevista posterior a la pelea en la jaula, pero no recibió autorización médica para hablar con los reporteros después del evento.

El martes, Edgar discutió su derrota en profundidad por primera vez en su podcast The Champ & The Tramp. Claramente angustiado emocionalmente por la derrota, Edgar trató de poner en palabras la mezcla de emociones que siente días después.

“Obviamente, (estoy) desconsolado. Así no es como yo quería que fuera, pero así son las cosas. Tuve una gran semana, una semana increíble. Fue increíble, el amor que recibí de todos. El UFC me dio amor, el pequeño video que hicieron. De mis compañeros, mis compañeros son los más importantes. … Yo estaba haciendo zoom en la parte de atrás. Me sentí como si estuviera en la parte de atrás. Salgo y boom. Obviamente, lo viste. Todo el mundo lo vio».

Aunque decepcionado, Edgar encuentra consuelo al saber la gran cantidad de seguidores que tiene en su esquina. En una conferencia de prensa previa a la pelea el miércoles en Nueva York, Edgar fue audiblemente el más popular de todos los peleadores principales. Hubo vítores en auge y cánticos de «Frankie» cada pocos minutos.

«Es una mierda, pero ¿Cómo puedo quejarme, para ser honesto. La gente vitoreaba mi nombre todo el tiempo antes, durante y después. Trabajé duro para llegar a donde llegué, jodidamente duro, muy duro. Sacrifiqué mucho en mi vida. Puse todo en mi carrera atlética desde el día 1, pero ¿Quién soy yo para quejarme? Hay gente por ahí que trabaja duro y simplemente lo logran. Conozco ambos lados de eso. Solo estoy tratando de estar agradecido por lo que logré, por el viaje que tuve”.