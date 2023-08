El fracaso de Matt Cardona con su reality show

Matt Cardona anunció en marzo de 2023 que lanzaría su propio reality show, Life on the Ropes, en el que también aparecerían Brian Myers, Swoggle, Mark Sterling y Chelsea Green, pero desde entonces no ha habido ninguna novedad. Lamentablemente para el luchador independiente, ello se debe a que no tuvo éxito vendiéndolo a una distribuidora para que lo sacara a la luz. The Indy God lo cuenta en WrestleZone.

«Lamentablemente, el proyecto no tuvo éxito. Subirlo a YouTube fue más como una forma de compartirlo entre nosotros, ya que habíamos invertido mucho tiempo en él. No solo pensando en ello, sino también filmando y grabando todo el material relacionado. Desafortunadamente, nadie lo compró. Así que pensamos, ‘Bueno, al menos lo subimos a nuestro canal de YouTube y conseguimos algunas visitas’. Pero eso fue todo. Escucha, si alguien quiere retomarlo, adelante.

«Pero tan pronto como fuimos despedidos, muchas personas y diferentes compañías de producción se nos acercaron diciendo que querían hacer algún tipo de programa. En resumen, no hay programa [risas]. Hey, si alguien lo quiere, genial. Lo tenemos. Pero en este momento, no hay nada. Lo presentamos a varias… Netflix, todas esas cosas, A&E, no estaban interesados. Es lo que es. Si sucede, sucede. Pero al final del día, no estoy demasiado decepcionado».

Quizá en un futuro tenga otra oportunidad en este sentido. Si finalmente vuelve a WWE, con lo cual ha jugado en múltiples ocasiones desde su salida de la compañía, podría ser más fácil puesto que tendrá un escaparate mucho mayor del actual. En el presente, si bien en la industria es alguien muy reconocido, para el gran público no ha trascendido. Es decir, probablemente los fans casuales saben mejor qien es Zack Ryder que Matt Cardona.

