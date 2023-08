El invitado más reciente a Insight with Chris Van Vliet fue el WWE Hall of Famer Kurt Angle, quien, entre otras muchas cuestiones, estuvo hablando sobre sus años en TNA.

► Pensando en volver a WWE

«Sí, lo pensaba constantemente. No me malinterpretes, realmente amo TNA. La cuestión es que empecé a considerar regresar a WWE cuando el dinero comenzó a agotarse y la gente estaba siendo despedida o quedaba sin trabajo. Y, sabes, firmé mi último contrato con ellos, creo que era por cinco años más. Y pensé, ¿sabes qué? Después de que termine este contrato, probablemente no tendrán el dinero para pagarme, ya que me estaban pagando siete cifras y era un acuerdo a tiempo parcial. Entonces, sabía que probablemente no me ofrecerían esa cantidad de dinero que estaba ganando. Así que pensé, ¿sabes qué? Es hora de pensar en regresar a WWE. Además, también quería regresar para agradecer a los fans, al Universo WWE, porque tuve seis años y medio increíbles en WWE. Quería regresar para agradecer personalmente a los fans y actuar para ellos antes de retirarme.»

► Ignorando órdenes

«Sí, estaba furioso. Recortaron mucho tiempo de nuestro combate, pensé ‘al diablo con eso, vamos a tomarnos nuestros 23 minutos’. Pero sabes qué, eso no se hace en la lucha profesional, no debería haberlo hecho. Fue una decisión equivocada, lamentablemente, pero sabía que este combate era realmente especial. Sabía que Ken y yo íbamos a tener una gran lucha. Permíteme explicarte por qué. Vince Russo armó este combate, estableció las reglas. No tenían sentido porque querían que el combate fuera en una jaula. Pero no podías salir para ganar. No podías ser cubierto para ganar. La única manera de ganar era salir por la puerta. Nos acorralaron con eso. Porque, ¿qué íbamos a hacer? ¿Por qué treparíamos una jaula para caer al suelo desde la jaula? Si no podíamos salir de la jaula por encima y ganar. Entonces, ¿por qué trepar en primer lugar? Tuvimos que idear formas, ser creativos y pensar en razones para subir. Fue realmente difícil armar el combate. Porque solo podíamos salir por la puerta. Y si solo tienes a dos tipos intentando salir por la puerta, y eso es todo en el combate, será aburridísimo. Tuvimos que ser creativos. Tuvimos que pensar en razones por las que teníamos que subir a la jaula y por qué teníamos que usar la jaula. Y al no tener caídas, realmente no pudimos tener falsos finales. Así que eso fue un fastidio. Nos acorralaron con eso, y yo estaba furioso. Entonces, pensé, voy a tomar todo el tiempo que quiera, y terminamos usando los 23 minutos completos. Incluso podríamos haber tomado más tiempo que eso, en realidad.»

► Saltando desde lo alto

«Estoy rezando a Dios para no lesionarme. Incluso hice ciclocross justo antes de empezar. Sí, da miedo, amigo. Y sabes qué, nunca lo había practicado antes. Mi primer moonsault fue con Bob Holly. Y le rompí el brazo. Me quedé corto porque nunca lo había hecho antes y nunca lo había practicado, así que no sabía cuánto me alejaría. Y me quedé corto, mis piernas golpearon su brazo y se lo rompieron en dos. Y así, nunca practicando eso. Sabes, esos no son los movimientos que quieres practicar. Porque los impactos son tan fuertes. Son impactos ridícula y fuertemente duros. Así que alguien simplemente te dice ‘¿qué demonios, inténtalo’, ya sabes, y esperas caer correctamente.»

Today in #IMPACTHistory: @RealKurtAngle hit an INSANE moonsault off the top of a cage. (Lockdown, 2010) pic.twitter.com/unHSALhnh1 — IMPACT (@IMPACTWRESTLING) April 18, 2021

► Contra WWE

«Gran error. Gran equivocación. Sabes, siempre le decía a la jefa, Dixie Carter, le decía: ‘Escucha, no hay vergüenza en ser el número dos, sabes, WWE es una máquina y nadie los va a superar. No TNA, nadie, absolutamente nadie’. Y le decía que deberíamos estar satisfechos siendo el segundo lugar, pero ella quería ser la número uno. Y sabes, tomamos riesgos y algunos nos salieron mal y perdimos mucho dinero en el proceso, pero al menos lo intentamos.»