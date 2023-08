Matt Cardona bromea con Cody Rhodes: «Lo eché de WWE»

Salvando las distancias y entre otras muchas cosas, Matt Cardona y Cody Rhodes comparten el haber sido capaces de sacar lo mejor de sí mismos fuera de WWE como nunca nadie hubiera esperado de ellos. En cambio, The Indy God no ha vuelto todavía a la compañía que lo vio nacer, aunque ha jugado con ellos en muchas ocasiones. Sí The American Nightmare, para alcanzar todavía un nivel mayor. Dicho esto, mientras hablaba recientemente con Fightful, Cardona bromeaba con haber sido clave tanto en el adiós como en el retorno de Rhodes a su vida como Superstar.

► Matt Cardona bromea con Cody Rhodes

«Envié a Cody Rhodes fuera de la WWE. Echa un vistazo a los libros de historia, como Stardust, perdió, bueno, el otro tipo no está aquí. Zack Ryder, descansa en paz, Zack Ryder venció a Stardust y abandonó el negocio. Tomó su pelota y se fue a casa. En serio, se arriesgó por sí mismo. Mucha gente pensó que estaba loco porque no se había hecho antes, salir realmente, porque no había otro lugar al que ir, era lo desconocido, las indies. Redefinió lo que significaba salir y convertirse en un luchador más grande que las indies. Es su propia entidad. Se reconstruyó. Lo que hizo en AEW, habla por sí mismo», comenzó Cardona.

«Acabo de decir esto a alguien antes, él me llamó y dijo: ‘Oh, Vince McMahon vino a mi casa y me ofreció esto’, y yo pensé, ‘Sí, claro’, pero le dije, ‘Tienes que ir’. No dije, ‘Tienes que terminar la historia’, pero dije, ‘Tienes que ir. Ese es tu sueño’. La gente sueña con ser Campeón de la WWE. Si quieres ser campeón, debes ir tras ello. No puedes simplemente comenzar otra compañía. Lo que hizo fue grandioso. All In, AEW, cosas increíbles, pero siento que no estaba siendo lo suficientemente egoísta. Su sueño era ser Campeón de la WWE y ahora tiene esa oportunidad», continuó.

«Absolutamente. Elevó su cotización… Se creó a sí mismo, lo dice todo el tiempo, ‘De indeseable a indiscutible’, y eso es exactamente lo que hizo. Así que hay que darle crédito por eso», concluyó.