Soñar es gratis y eso es lo que hace Court Bauer, presidente de MLW cuando imagina un evento conjunto con AEW, NJPW, AA, CMLL, NWA o Dragon Gate. Pero él mantiene la esperanza de que podría suceder, como señala en Fightful. Obviamente, no menciona WWE. Por otro lado, tampoco asegura que todas las mencionadas estarían involucradas. Aunque sería ideal que las empresas más grandes se junten para un súper show.

► ¿Un mega evento conjunto?

«A la mayoría de los promotores, de manera idealista, les gustaría pensar que eso es posible«.

«El ego, los finales, la logística, las sensibilidades obstaculizan esas cosas. Yo mismo realmente fui una organización aislada a nivel nacional por diseño desde 2017 hasta básicamente los últimos meses porque cuando empecé en la lucha libre, fui entrenado por los samoanos, Gary Albright, yerno de Afa, me introdujo. De alguna manera convencí a All Japan, a través de Gary, de ser un cazatalentos estadounidense para All Japan. Era como un adolescente, no sé cómo me metí en eso, pero funcionó. En cualquier caso, realmente amaba All Japan. La filosofía de Baba era ser un estado aislado. Estaba un poco en una isla propia. Pensé que eso era interesante. La filosofía era, primero y ante todo, es All Japan, y no te involucras en ninguna política. Es un gran desgaste, se vuelve complicado, es un error. Practiqué eso prácticamente durante toda mi carrera como promotor. A nivel internacional, tuve excelentes relaciones con Dragon Gate, New Japan, NOAH, IWA Puerto Rico, en algún momento AAA, ahora CMLL. Siempre ha estado ahí, pero a nivel nacional, siempre me mantuve aislado. Mi filosofía emergente, a medida que hay cambios en MLW, parte de eso es que quiero cambiar eso.

«Flirteamos con eso gracias a Conrad Thompson y el show de jubilación de Ric Flair. Tuviste esta cosa afortunada donde todos se unieron para un funky Woodstock en Nashville. Fue genial porque podías ver TNA vs. MLW, New Japan en la cartelera, leyendas en la cartelera, NWA, todas estas cosas sucediendo y todo era genial. Fue como el conejillo de indias accidental de lo que podría ser, y ha estado rondando en mi mente desde entonces. ¿Por qué no? ¿Cómo funciona eso? Mientras miro hacia 2024, creo que hay oportunidad allí. Necesitas que el otro lado se siente a la mesa, pero los socios internacionales son geniales. Es solo que, a nivel nacional, ¿puede esa parte del cubo de Rubik resolverse? Desde nuestro lado, daríamos la bienvenida a esas conversaciones en caso de que haya interés en el otro lado. No puedo leer sus mentes, no sabes qué está pasando. Para los fanáticos, casi están ahí pero lo están obteniendo a nivel hiperlocal cuando ven un show independiente local y hay chicos de MLW en AEW e IMPACT, y están luchando entre ellos, pero sin la emoción, la anticipación, las historias conectivas que obtendrías de todos los grupos cooperando. Está sucediendo en cierta medida, solo necesitas agilizar eso y que todos se sienten en una habitación, tomen unas rebanadas de pizza y unas cervezas y resuelvan esto.»